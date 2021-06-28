برعاية وزارة الشباب..ماراثون رياضي لدعم مشاركة الفتيات في مواجهة قضايا العنف..فيديو وصور

شهد اليوم الاثنين، فعاليات الماراثون الرياضي «من أجل التنمية»، وبدأت فعاليات اليوم في تمام العاشرة صباحاً، برعاية شركة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، بانطلاق الماراثون الرياضي من بانوراما الأهرامات بالجيزة «سفح الهرم»، وتعقبه في تمام الخامسة والنصف مساءً، مراسم تكريم النماذج الإيجابية برعاية وزارة الشباب والرياضة.



وتم توزيع الجوائز علي الفائزين في السباق، وتكريم عدد من النماذج النسائیة الملھمة للنساء والشابات اللاتي يقمن بدور فعال في تعزيز حق الفتیات والشابات والنساء في الحماية من كافة أشكال العنف بحضور ممثلي الجھات الرسمیة المعنیة وممثلي الھیئات الشريكة، وباقة من نجوم الفن والمجتمع والشخصیات المؤثرة.



وشارك في الفعاليات هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، و سعد نديم، ممثل من وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في مصر «SIDA»، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، إضافة إلى النجمة داليا البحيري.



وقالت السنباطي، إنها سعيدة بالمجهودات المبذولة لدعم قضايا المرأة المصرية، ومواجهة العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوق الفتيات، وتقدمت بجزيل الشكر لوزير الشباب والرياضة على دوره.



وأعرب سعد نديم، ممثل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا التعاون والشراكة تحت شعار الرياضة من أجل التنمية، ووجه تحية للقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو، وأعلن عن موعد الماراثون القادم الذي ينطلق من العاصمة الإدارية لمنطقة الجلالة.



وقال مدير هيئة انترناشونال بلان: "تشرفنا بـ التعاون مع وزير الشباب والرياضة بمناقشة قضايا العنف ضد الفتيات والشابات، وسعداء بشراكاتنا مع المجلس الدولي للطفولة والأمومة. وأضاف: "مؤمنون بأن ممارسة الرياضة حق للجميع للذكور والإناث، لما لها من دور كبير في إحداث تغيير كبير على كافة المستويات، وأشار الى أن الفتاة والمرأة بمثابة كل المجتمع، وتطرق لمناقشة مواضيع تمثل جرما بحقها مثل قضية الختان".



وكرّم محمد كمال، مدير هيئة انترناشونال بلان، الفنانة داليا البحيري، بدرع المبادرة، وتحدثت عن دور الفن في القضاء على العنف ضد الأطفال والفتيات، وخوض المرأة لمعارك كتيرة تهدر من طاقتها، وتطرقت بالحديث لآخر جدل مثار على الساحة بشأن طالبة جامعة طنطا، والتنمر الذي تعرضت له بسبب فستانها، وأضافت انها تحاول تقديم أعمال مثل مسلسلها زواج القاصرات، لعرض قضايا المرأة ومناقشتها.



وشهد ختام الفعاليات توزيع الميداليات على المراكز الثلاثة الفائزة بالماراثون الرياضي، وتكريم عدد من المسئولين والمجتمع المدني في مصر.



ويهدف الماراثون بشكل عام إلى دعم مشاركة الشابات والشباب لمواجهة القضايا المجتمعية وخاصة قضايا العنف ضد المرأة والفتاة، كما تتضمن الفعاليات تكريم النماذج المؤثرة والداعمة لحقوق الفتيات والسيدات في الحماية ونبذ أشكال العنف كافة.

حفل تكريم عدد من النماذج النسائية الملهمة من

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