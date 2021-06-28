غلق 5 مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بـأوسيم في الجيزة .. شاهد

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على المحال والمقاهي والكافيتريات للتأكد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بعدم السماح بأي تعديات وإزالة أوجه الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وتمكن مركز أوسيم من ضبط ٥ مقاهي مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين وقد تم غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضافة الى رفع عدد {75} حالة إشغال لمحلات ومقاهي والباعة الجائلين للتعدي علي الطريق العام بشوارع المسابك والأربعين وتم تحرير المخالفات وذلك بمتابعة ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أوسيم .



كما قام حي الهرم بقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي برفع كافه الاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من للمحلات والمقاهي أسفل دائري المنشيه ونفق حمد ياسين وازاله شادر بشارع المريوطيه فيصل واسفرت الحمله عن ضبط ومصادرة عدد ( ٣٢ ) حاله اشغال متنوعه وذلك بمتابعة من اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم .

كما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية علي الطرق والشوارع والميادين لرفع كافة التعديات من نهر الطريق لإعادة الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية والمشاة .

وفي هذا الإطار شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة علي المقاهي المخالفة بشوارع : قره بن شريك وهمدان وربيع الجيزى والتي أسفرت عن رفع ١١٠ حاله وإيداع المضبوطات بمخازن الحى .

وفي حي العمرانية شملت الحملة شوارع خاتم المرسلين ومستشفى الصدر والتي تم خلالها مراجعة مدي التزام أصحاب المحلات بوضع صناديق القمامه أمامها بالإضافة إلي كلبشة السيارات المخالفة للإنتظار الخاطي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي الغير ملتزمة وإيداع المضبوطات بخازن الحي وتمكن حي شمال الجيزة من إحباط محاولة تحويل عقار من الغرض السكني إلي التجاري بمدينة التحرير والتحفظ علي عدد ٢ باب حديدي والأدوات المستخدمة في المخالفة بالإضافه إلي الحملة التي شنها الحي للتصدي للتعديات الموجودة بشوارع الحرية وزكي مطر والتي أسفرت عن إزالة شادر والتحفظ علي تروسيكل وعربة يد لقيامهم بإشغال الطريق العام ومصادرة ١٧ شيشة من المقاهي المخالفة.

وأسفرت الحملات في مركز ومدينة البدرشين عن رفع ٨٣ كرسي ومصادرة ٢٤ شيشة من المقاهي المخالفة وتحرير عدد ٣ محاضر إشغال ورفع ٢٠ حالة إشغال بالحوامدية .

كما شن حي الوراق حملة على المقاهي والكافيتريات بشوارع معهد الابحاث وكورنيش النيل والتل وترعة السواحل أسفرت عن تحرير ١٠ محاضر اشغال وعدم ارتداء كمامه وبيئة ورفع ٤٠ حاله اشغال متنوعة.

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