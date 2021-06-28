جامعة حلوان : نحرص على المشاركة في مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة فى مبادرة حياة كريمة.

وصرح مهدي بأن مبادرة حياة كريمة تضم عدة محاور من بينها : الطبية، والتوعوية، والتعليمية في مجال محو الأمية، والتثقيفية، وريادة الأعمال، والورش الفنية .

وأشار الى أن الجامعة تبحث مع الجهات المعنية بدء خطوات تنفيذ المبادرة في إحدى وعشرين قرية تابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان أن خطة الجامعة تأتي في إطار دور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، و المشاركة في وضع المبادرة الرئاسية الكريمة موضع التنفيذ، وهى المبادرة التى تولى عناية كبيرة بالتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية من مختلف الزوايا لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين في القرى المختلفة.

جامعة حلوان: تطعيم العاملين بلقاح كورونا



جدير بالذكر أن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلن عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما انه تم توفير جرعات من لقاح كورونا لطلاب كليات القطاع الطبى بالجامعة وهي كليات " الطب، الصيدلة ، التمريض "، وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة .

وأفاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا يأتى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف الى المحافظة على سلامة منتسبى الجامعة حيث تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين لمراقبة الامتحانات بالجامعات المصرية، وكذلك الطلاب، حرصا من الجامعة على نشر الوعي الصحي، وأن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والوقوف دعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها.



وشدد على ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية، حيث بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، ووضعت لذلك الخطط والاستراتيجيات الشاملة التي مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة.