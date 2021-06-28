انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل فرنسا وسويسرا.. وضربات الجزاء تحسم الفائز

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بين منتخبي فرنسا وسويسرا، بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في دورالـ 16لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

الشوط الأول

كان منتخب فرنسا الأفضل في الشوط الأول، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى سويسرا.

واستطاع سيفيروفيتش تسجيل هدف التقدم لـ سويسرا في الدقيقة 15 بضربة رأسية رائعة فشل هوجو لوريس في التصدي لها.

وحاول منتخب فرنسا بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم السويسريين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير، وتحصل منتخب سويسرا على ضربة جزاء في الدقيقة 55 بعد تعرض زوبير للعركلة من قبل بافارد، ليتولى رودريجيز تنفيذها لكن لوريس تصدى لها ببراعة.

كريم بنزيما عادل أولًا النتيجة لـ فرنسا في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة رائعة من مبابي، ليستلم الكرة ببراعة ويسقطها من فوق حارس مرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 58، أحرز بنزيما الهدف الثاني من متابعة رأسية لتسديدة زميله جريزمان، ليتقدم لفرنسا بهدفين لهدف.

هدف فرنسا الثالث جاء في الدقيقة 75 عن طريق بول بوجبا بتسديدة رائعة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس سويسرا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 81، سجلت سويسرا الهدف الثاني طريق سيفيروفيتش بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها مبابو من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 85، سجل جرانوفيتش هدفًا لـ سويسرا، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90،، راوغ جرانوفيتش وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك فرنسا، ليعادل النتيجة في الوقت القاتل، ويأخذها للأشواط الإضافية.

الوقت الإضافي

وفي الشوط الإضافي الأول، كاد بنجامين بافارد أن يسجل هدف رابع لفرنسا في الدقيقة 95، لكن يان سومير حارس مرمى سويسرا تصدى لتسديدته ببراعة.

منتخب فرنسا استحوذ على الكرة بشكل عام في الوقت الإضافي، وكاد مبابي أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 111، عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله بوجبا، لينفرد بمرمى سويسرا، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن الشباك.

وفي الدقيقة 119، سدد أولفييه جيرو كرة رأسية رائعة لكن سومير تصدى لتسديدته ببراعة.

بعد ذلك صمد دفاع منتخب سويسرا، لينتهي الوقت الإضافي بشوطيه، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف للمنتخبين.

تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020

وضم تشكيل سويسرا كل من:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: نيكو ألفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: سيلفان فيدمير، ريمو فريولر، جرانيت تشاكا، ستيفين زوبير، شيردان شاكيري

خط الهجوم: هاريس سفيروفيتش، بريل إمبولو.

تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020

وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة سويسرا كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - برسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - كليمونت لينجليه

‏خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا

‏‏خط الهجوم: أنطوان جريزمان- كيليان مبابي - كريم ‏بنزيما