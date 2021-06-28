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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 30 يونيو ثورة شارك فيها المصريون جميعًا رفضًا لحكم الإرهابيين

النائب علي نور
النائب علي نور

قدم النائب علي نور عضو مجلس النواب، تهنئة للرئيس السيسي وجموع المصريين بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا إنها محطة ثورية وتاريخية متوهجة في حياة ملايين المصريين.

وأضاف نور خلال تصريحات له اليوم، أن أهم ما يميز ثورة 30 يونيو أنها ثورة كل المصريين، ولم تكن مثل الثورات التقليدية التي يقودها في الغالب النخبة، ولكن شارك فيها جمع أفراد الشعب المصري مثقفون وعمال وفنانون وفلاحون وطلبة وفتيات ونساء  ورجال، فالجميع خرجوا لانقاذ مصر من الجماعة الإرهابية ومن المتاجرين بالدين.

برلمانية: "30 يونيو" جمعت المصريين على قلب رجل واحد

برلمانى : ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هويتها الوطنية والحضارية

وشدد عضو البرلمان، على أن التحرك لثورة 30 يونيو، جاء بعدما انكشف كذب وتضليل جماعة الإخوان وتحركها لمصالحها فقط، ونكص عهودها ومحاولة الاستئثار بالسلطة، فالإخوان لا عهد لهم ولا يعرفون عن الديمقراطية شىء سوى الوصول للكرسي وبعد ذلك يتخلصون من الجميع وكانوا يخططون لحكم مصر للأبد.

واشار النائب بالدور الذي قام به الجيش المصري العظيم، وقائد الجيش الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اعلان التضامن التام، مع مطالب الشعب المصري ورغباته في إسقاط الحكم الإخواني الأسود، حتى عادت مصر آمنة مستقرة مطمئنة يقودها حاكم قوي مخلص للوطن ويخطط للمستقبل. 

30 يونيو ثورة 30 يونيو مجلس النواب الإخوان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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