وزير السياحة والآثار يشارك فى الاجتماع الأسبوعي للجنة "خبراء الترويج السياحي"

إطلاق الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي

وزارة السياحة : تشغيل ٨٥٠٠ غرفة فندقية جديدة فى مصر خلال 2021

"المنشآت والمطاعم السياحية": ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار، تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استثماراً للنجاح والنتائج الايجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بـ وزارة السياحة، أن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم أطلقته وزارة السياحة خلال الجزء الثاني من الحملة يشمل فيلم قصير ومحتوي دعائي مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطئ الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية.

وأضاف أحمد يوسف، أنه من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري يتم دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

و شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاجتماع الأسبوعي للجنة "خبراء الترويج السياحي"، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأعمال الخاصة بتصميم الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار، بالاضافة إلى مناقشة مقترح إعداد كتالوج خاص بضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والفعاليات المختلفة داخل مصر.

كما تناول الاجتماع مناقشة إعداد فيلم جديد عن الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المطارات والفنادق والمتاحف والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

بالإضافة إلى بحث مقترح إعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض آراء وشهادات السائحين الموجودين بالمقاصد السياحية المختلفة عن تجربتهم السياحية الممتعة في مصر.

من قدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، التهنئة إلى الشعب، والرئيس السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال “المصري”، فى بيان صحفى، إن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالغرفة الرئيسية والفروع التابعة وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة ، يعربون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى كل خطواته التى يتخذها للحفاظ على أمن مصر وعزتها وكرامتها، وعلى مسيرة البناء والتنمية الشاملة التى يقودها، والتى من شأنها الحفاظ لمصرنا الحبيبة على الريادة والقيادة وبناء مصر الحديثة والغد المشرق والأفضل.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن، ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام فى مشهد حضارى يصعب تكراره ويستحيل نسيانه ، شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصرى واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ، وعمت المصريين فيه البهجة فى كل الميادين، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى فى بناء الحاضر والمستقبل .

وأشار إلى أن احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية، يأتى تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ ، إحتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته ، ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال.

وتوجه رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ،بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ضخمة وعملاقة على أرض الواقع خلال فترة رئاسته وقيادته للبلاد ، والتى ُتبشر بمستقبل عظيم نفخر به جميعاً ، وتفتخر به الأجيال بعدنا.

واختتم داعياً المولى عز وجل “أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على مصرنا الغالية بالتقدم والرقى والازدهار التوفيق والسداد وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة.. تحيا مصر .. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، لعرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي تم عرضها على لجنة خبراء الترويج السياحي، كما تم اعتماد أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بالوزارة للثلاثة أشهر القادمة ودراسة سبل الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر، وكذلك اعتماد ضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والمناسبات المختلفة داخل مصر.

وتم عرض خطة السياحة الدولية والترويج الخارجي لمصر للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالإضافة إلي مناقشة مقترح تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر للترويج السياحي لمصر خارجيا بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة موقف الحملة الترويجية لمصر في الأسواق العربية والتي تم إطلاقها بدءا من مايو الماضي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز والتي أطلق اليوم الجزء الثاني لها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم استمرار هذه الحملة خلال فترة الصيف.

وجاء أيضاً من بين الموضوعات التي تم عرضها، اطلاع المجلس على مستجدات وملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يعدها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في نهاية العام للترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن التحالف قام بتسليم الوزارة المسودة الأولى من الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية دراسة عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

وأضاف أن الاستراتيجية مبنية على عينة استبيان لأكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.

وتابع أنه تمت إحاطة المجلس بمستجدات ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير ما تقدمه صفحات الوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر، إلى جانب الإحاطة بمستجدات ما تم عرضه في مجلس الإدارة من قبل فيما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري.

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن عدد الغرف الفندقية التي تم تشغيلها خلال الستة أشهر الماضية بلغت ٢٥٧٠ غرفة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية لتضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية الجديدة والتى يتم حالياً دراسة طلبات تشغيلها وتصل إلى ٦٠٠٠ غرفة فندقية وسيكون بالتالي عدد الغرف الجديدة التى تم افتتاحها وتشغيلها خلال ٢٠٢١ ما يقرب من ٨٥٠٠ غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

