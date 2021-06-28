حكيم يحتفل بتخرج ابنه عمر .. فيديو

احتفل المطرب حكيم بمناسبة تخرج ابنه عمر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر حكيم فيديو يحتفل فيه مع دفعة التخرج لهذا العام علي طريقته الخاصة، وعلق علي الفيديو كاتبًا: "من حفل تخرج مدرسة ليسيه فرانسيه ألف مبروك ل عمر ابني حبيبي ومبروك لكل الدفعة".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي: "الف مبروك – ربنا يبركلك فيه – ربنا يفرح قلبك بيهم كلهم".

الليلة عيد

يشار إلى أن أغنية حكيم الجديدة الليلة عيد التي طرحها قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب حققت نحو 2.9 مليون مشاهدة خلال يومين، وتصدر اسمه تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

الليلة عيد أغنية حكيم الجديدة التي كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهور.