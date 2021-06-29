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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هاتف قابل للطي قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات Galaxy Z Flip 3

سعر ومواصفات Galaxy
سعر ومواصفات Galaxy Z Flip 3

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أفضل هواتفها القابلة للطي وبسعر رخيص، وهو Galaxy Z Flip 3  الذي يعتبر أصغر هاتف قابل للطي في الحجم مع عدد من الألوان المختلفة والتي تضفي عليه طابعا شبابيا بالإضافة إلى عدد من التقنيات التي ستصدر للمرة الاولى. 


وبحسب موقع Indian Express فإن شركة سامسونج أمرت بإنتاج من حوالي 50 إلى 70 ألف وحدة من هاتف Galaxy Z Flip3 بشكل يومي مع حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 7 ملايين وحدة من الهاتف، تمهيدا لإطلاقه في شهر أغسطس القادم، وفيما يلي السعر والمواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Z Flip 3  : 

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ألوان هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي 

Samsung Galaxy Z Flip 3 - OFFICIAL TRAILER - YouTube


وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 ب 8 ألوان هم :  الأبيض و الأزرق الداكن و الوردى والرمادى و الأرجواني والأخضر والأسود والبيج، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يأتى بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، أى بدون نوتش أو أى ثقوب فى شاشة الهاتف. 

 

شاشة هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي 

 

The leaked price of the Galaxy Z Flip 3 could attract a lot of users


وسيصدر هاتف Galaxy Z Flip 3  القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا.

 

مع شاشة أقوى من سابقه حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج  UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف  Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.

 

تقنيات هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي

التسريبات تشير إلى هاتف Samsung Galaxy Z Flip3 الأرخص بكثير | ITIGIC

وسيدعم قلم S Pen الذكى مع هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى مستشعرات أذكى ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة، وسيأتى ب 3 مستشعرات منها مستشعر رئيسي من نوع telephoto مثل هواتف Galaxy S21 ، كما سيدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

 

بطارية هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

Samsung Galaxy Z Flip 3 – iDea HUNTR


وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3  القابل للطى من سامسونج على بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، حيث تتكون بطارية من خليتين مستقلتين 2215 + 2060 مللي أمبير في الساعة.  

 

معالج هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطى

Image image based on leak information of Galaxy Z Flip 3 released - iPhone Wired

وسيعمل هاتف Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، من شركة كوالكوم الأمريكية  مع نظام تشغيل أندرويد 11 .

 

سعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

Latest Samsung Galaxy Z Flip 3 specs leak reveals a choice of two memory and storage configurations and universal improvements over the Z Flip 5G but at a cost - NotebookCheck.net News

هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى سيصدر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصرى مقارنة  سابقه Galaxy Z Flip الذي صدر بسعر يبدأ من 1450 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 23 ألف جنيه مصرى، بفارق 4000 جنيه مصرى، وهو فارق كبير فى سعر الهواتف القابلة للطى، والتى تصدر بأسعار مرتفعة مقارنة بالهواتف الذكية العادية. 
 

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