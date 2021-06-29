أرخص هاتف قابل للطي قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات Galaxy Z Flip 3

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أفضل هواتفها القابلة للطي وبسعر رخيص، وهو Galaxy Z Flip 3 الذي يعتبر أصغر هاتف قابل للطي في الحجم مع عدد من الألوان المختلفة والتي تضفي عليه طابعا شبابيا بالإضافة إلى عدد من التقنيات التي ستصدر للمرة الاولى.



وبحسب موقع Indian Express فإن شركة سامسونج أمرت بإنتاج من حوالي 50 إلى 70 ألف وحدة من هاتف Galaxy Z Flip3 بشكل يومي مع حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 7 ملايين وحدة من الهاتف، تمهيدا لإطلاقه في شهر أغسطس القادم، وفيما يلي السعر والمواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Z Flip 3 :

ألوان هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي



وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 ب 8 ألوان هم : الأبيض و الأزرق الداكن و الوردى والرمادى و الأرجواني والأخضر والأسود والبيج، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يأتى بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، أى بدون نوتش أو أى ثقوب فى شاشة الهاتف.

شاشة هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي



وسيصدر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا.

مع شاشة أقوى من سابقه حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.

تقنيات هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي

وسيدعم قلم S Pen الذكى مع هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى مستشعرات أذكى ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة، وسيأتى ب 3 مستشعرات منها مستشعر رئيسي من نوع telephoto مثل هواتف Galaxy S21 ، كما سيدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

بطارية هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى



وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج على بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، حيث تتكون بطارية من خليتين مستقلتين 2215 + 2060 مللي أمبير في الساعة.

معالج هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطى

وسيعمل هاتف Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظام تشغيل أندرويد 11 .

سعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى سيصدر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصرى مقارنة سابقه Galaxy Z Flip الذي صدر بسعر يبدأ من 1450 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 23 ألف جنيه مصرى، بفارق 4000 جنيه مصرى، وهو فارق كبير فى سعر الهواتف القابلة للطى، والتى تصدر بأسعار مرتفعة مقارنة بالهواتف الذكية العادية.

