موهبة أسوانية.. مازن ياسر يفوز بالمركز الرابع جمهوريا فى مسابقة المبدع الصغير .. شاهد

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء تمتلك العديد من أصحاب المواهب والإبداعات والابتكارات لأبنائها الذين يعتبروا نماذج مشرفة لما يحققوه من مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات التى يشاركوا فيها على مستوى الجمهورية ليرفعوا أسم محافظتهم أسوان عالياً بين كافة المحافظات .

واليوم نلقى عبر منصة " صدى البلد " الضوء على أحد أبناء أسوان وهو الطفل الموهوب " مازن ياسر حمدى عبد الجابر " ، فعلى الرغم من صغر سنه ، لكنه إستطاع أن يفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة " المبدع الصغير " للعام الدراسى 2020/2021 فى ماددة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، وقد تم إخطار مديرية التربية والتعليم بهذا الفوز للتواصل مع الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة لتسليم الطلاب الفائزين لجوائزهم .

وقال الطفل الأسوانى " مازن ياسر " بأنه بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب للغات إنجليزى بمدينة أسوان ، معرباً عن سعادته وفرحته بالمشاركة فى مسابقة " المبدع الصغير " وفوزه بالمركز الرابع فى هذه المسابقة التى شارك فيها في محور المواقع الإلكترونية حيث قام بإنشاء" موقع فيرس كورونا " ، وتم تسليم الموقع إلى المسابقة وهو فى توجيه الحاسب الآلى حيث تم إنشاؤه وتصميمه " أوفلاين " على شبكة الإنترنت .

كما أكد المبدع الصغير " مازن " على حبه لمدرسته التى أتاحت له فرصة المشاركة فى هذه المسابقة التى أستطاع أن يتفوق فيها على نفسه ويفوز بهذا المركز المتقدم ليس فقط على مستوى محافظته ، بل على مستوى محافظات الجمهورية ، مقدماً شكره لكل من ساهم فى مشاركته بالمسابقة ، وقدم له المساعدة ليحقق هذا الفوز وهذا النجاح .

وقام المبدع الصغير " مازن " بإهداء هذا الفوز لوالده ووالدته الذين لم يتوانوا عن تشجيعه وتحفيزه لكي يبدع ويبتكر ، فكان النجاح والتفوق حليفه بحصوله على هذا المركز على مستوى الجمهورية .

وكانت قد عقدت لجنة الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ظهر، الإثنين، اجتماعاً للنظر في التجديد لعدد من وظائف مديري العموم للهيكل الإداري بالجامعة والمستشفى الجامعي وذلك بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.