موسيماني يكشف سر احتفاله مع أفشة خلال مباراة الترجي في دوري الأبطال

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر احتفاله مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال مواجهة الترجي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال موسيماني أثناء حواره لقناة الأهلي إن، أفشة لديه حس فكاهي، لقد أخبرني قبل اللقاء أنه علينا أن نحتفل بهذه الطريقة إذا ما سجلنا لذلك جاء لي وعلمني كيف أقوم بهذه الحركات.

وتابع:" أحببت القيام بهذا الأمر فهو ليس فقط مجرد احتفال عادي بل مرتبط بتسجيلنا للأهداف، من الجيد أن نحظى ببعض المرح ونحن نلعب كرة القدم، ففي الوقت الذي تقترن فيه كرة القدم بالجدية، علينا أن نحظى بالقليل من المرح أيضا.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.