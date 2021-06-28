أخبار العالم: وقف إطلاق النار في تيجراي.. صندوق النقد يشيد باقتصاد مصر

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أخبار العالم

إعلان جديد من صندوق النقد الدولي عن مصر

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن القاهرة حاليا ليست بحاجة لأي تمويل خارجي، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار "أحادي الجانب" في إقليم تيجراي، بعد حوالي 8 أشهر من الصراع دامي في الإقليم الواقع شمال البلاد.

قصف عنيف بين القوات الأمريكية ومليشيات موالية لإيران في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين، بأنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة ريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية.

المعارضة تسيطر على عاصمة إقليم تيجراي.. وانسحاب الجيش الإثيوبي

أفادت وسائل إعلامية أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المعارضة في إثيوبيا، دخلت ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي، بعد انسحاب قوات حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تقتحم مكتب الأمم المتحدة في تيجراي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم الإثنين، اقتحام مكتبها في إقليم تيجراي من قبل قوات الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد.

السودان يفجر مفاجأة حول مقترح الاتفاق الجزئي لملء سد النهضة

أكدت مصادر حكومية سودانية أن تسلم السودان نسخة من اتفاق جزئي بشأن سد النهضة الإثيوبي ليس أمراً جديداً، نافية بذلك ما تردد عن حدوث أي تطور إيجابي على صعيد الأزمة.

أمل جديد للبشرية.. دراسة تفجر مفاجأة بشأن نهاية كورونا

كشفت دراسة بريطانية عن تطوير اللقاحات لتصبح أكثر فاعلية ضد فيرس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن أن مزيجًا من لقاحات أسترازينيكا وفايزر يخلق استجابة مناعية قوية. ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "استرازنكا" متبوعًا بجرعة لقاح فايزر أنتجوا تسعة أضعاف الأجسام المضادة.

الكويت تعلن فتح حدودها البرية والبحرية أمام المسافرين

أعلن مجلس الوزراء في دولة الكويت، اليوم الاثنين، فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" اعتبارا من أول أغسطس.

شاهد.. فيديو لحظة قصف القوات الأمريكية لحدود العراق وسوريا

نشرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الإثنين، مقطع فيديو للغارات الجوية التي قالت إنها استهدفت مليشيات مسلحة مدعومة من إيران على الحدود بين سوريا والعراق.

مؤتمر روما.. مطالب دولية بوقف إطلاق النار في سوريا وإدخال المساعدات

أكد الاجتماع الوزاري الدولي حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، الالتزام بمواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي مستدام وشامل للأزمة في سوريا يستند على القرارات الأممية.

انفجار وحريق ضخم قرب محطة قطارات جنوب لندن.. فيديو

أعلنت إدارة إطفاء لندن، اليوم “الاثنين”، اندلاع حريق كبير قرب محطة للسكك الحديدية في جنوب العاصمة البريطانية، ما تسبب في تحويل مسار قطارات وتصاعد أعمدة دخان أسود في السماء.

الكويت.. وفاة السوري قاتل والدته وشرطي متأثرا بإصابته في المستشفى

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بوفاة الشاب السوري قاتل والدته والشرطي في الكويت، حيث لقي مصرعه في المستشفى أثناء تلقيه العلاج.