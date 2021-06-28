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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سدد لها طعنات.. شاب ينهي حياة ابنة خاله في الصف

جثة
جثة

أنهى شاب حياة ابنة خاله في مدينة الصف عقب تسديد عدة طعنات لها بسبب خلافات عائلية تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمقتل فتاة بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف بجنوب الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها حيث سدد لها طعنات بسكين.

أشارت التحريات الأولية ان خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات حول التفاصيل والملابسات الكاملة للجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.


نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 

قتل قسم شرطة الصف مديرية امن الجيزة

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