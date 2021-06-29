سيارات تتحدى الواقع .. طائرة وخارقة تقهر الزحام

سيارات تتحدى الواقع، ومحركات قوية، والسر يمكن وراء العقل البشري العظيم، الذي استطاع استثمار تلك الفرصة لإنتاج اقوى السيارات حول العالم، التي جعلتها بالفعل تتحدى الواقع، وقد يختلف مفهوم تلك الكلمة التي تتشكل حولها كثير من المعاني الخاصة بالطرازات القوية، التي تضم الطائرة والخارقة وتقهر الزحام.

ظهرت النسخة العملاقة صاحبة إطلالة اللون السماوي، التي تزن 8500 رطل، وهي تعبر النقطة المزدحمة بقدراتها المتطورة، وزودت بأنظمة تعليق قوية، تجعلها ترتفع إلى الأعلى لمسافة خمسة أقدام في الهواء، وتحمل هذه النسخة اسم هوم رايتر، التي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام طراز الـ SUV.

وزودت السيارة عبر محرك يعمل بالبنزين معتمد على منظومة الدفع الرباعي، وتحتوي من الداخل على شاشة لمتابعة حركة السير متصل عبر كاميرات مراقبة، ويمكن رجوعها كما كانت عن طريق ضغطة زر واحدة فقط، لكي تستطيع السير مثل باقي السيارات مرة اخرى، وعند مشاهدة الأداء المذهل لهذه السيارة فسوف تشعر بتحديها الحقيقي لمشكلات الازدحام المروري.

بينما يأتي دور السيارة الطائرة التي تلعب دورًا مهمًا في عالم تكنولوجيا المركبات، وتدعى هذه السيارة TFX وتقدم بالقدرات الخاصة بالسيارة التقليدية، فهي ترتكز على 4 عجلات، لكنها صممت بإطلالة مدببة وانسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكي للهواء، كونها تحمل طابع خاص وهو الطيران.

قدرات السيارة الطائرة

تمتعت السيارة بجناحين قابلين للطي، و يمكنها الإقلاع بشكل عمودي مثل الطائرات الهليكوبتر، عبر محرك هجين بسعة 3000 حصان، مع إمكانية التوجيه الجوي بواسطة مروحيات بالخلف، مع قدرات للتحليق لمسافة قدرها 500 ميل، و ذكرت الشركة أن سعر هذه السيارة الطائرة سوف يكون قريبًا منم الفئة السعرية الخاصة بالسيارات الخارقة والفارهة، نسبة لاعتمادها على قدرات لا تقل أهمية عن مثل هذه الطرازات.

كما يضم عالم السيارات الخارقة، للعديد من التصميمات المبهرة، مثل الطرازات التي تتحول إلى وحوش قتالية، وغرف للمعيشة، ونمازج مبهرة لتحدي الطرق الوعرة، مع نماذج للتخييم لعشاق السفر.