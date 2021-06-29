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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تقليل نسب الطلاق ومعالجة التفكك الإسري

مرثا محروس: اللجنة العليا للإرشاد الأسري ستكون مسئولة عن تقديم دورات توعوية قبل الزواج

مرثا محروس
مرثا محروس

تحدث النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن دور الإرشاد الأسري في تقليل نسب الطلاق ومعالجة التفكك الأسري، قائلا إن اللجنة العليا للإرشاد الأسري ستكون مسئولة عن تقديم دورات توعوية قبل الزواج.

وتابعت مرثا محروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"تقدمت بمشروع قانون لمواجهة الطلاق وزيادة انتشاره، في محاولة لمنع التفكك الأسري".

وتابعت:" اللجنة العليا للإرشاد الأسري ستكون مكونة من وزارات التضامن والصحة والأزهر الشريف والكنيسة".

وأكملت:" اللجنة العليا للإرشاد الأسري مهمتها المحافظة علي ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك، فضلا عن كونها ستكون مسئولة عن التثقيف قبل الزواج لمواجهة المشكلات الأسرية".

وأردفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب:"اللجنة العليا للإرشاد الأسري ستقوم بإعداد تقريرين قبل الزواج من النواحي الاجتماعية والصحية.

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اللجنة العليا للإرشاد الأسري ستكون مسئولة عن تقديم دورات توعوية قبل الزواج

عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك في إطار اهتمامها بنواة المجتمع وحجر أساس استقراره.
 

وتقدمت اليوم الإثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

ويهدف مشروع قانون تنسيقية شباب الأحزاب إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.


وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقنناً؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.

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استشاري إرشاد أسرى تضع روشتة للتمتع بصحة نفسية وتوازن واستقرار عقلى وجسدى
وجهت د.بثينة الفقى استشارى الأرشاد الأسرى والعلاقات الزوجية والمراهقة والتدريب فى اليوم العالمى للصحة النفسية كلمة لكل إنسان من الصغار والكبار للمرأة والرجل للفتاة والشاب.

وقالت د.بثينة لكى تتمتع بصحة نفسية وتوازن واستقرار عقلى وجسدى عليك أن تبتعد عما يؤلمكم عن التعاسة والتعساء وعن كل مايسبب لك الحزن والتوتر والضيق ، ابتعد عن كل شخص سلبي يعلق قصوره على شماعة الآخرين ويري نصف الكوب الفارغ ، او يعيش دور الضحية ،عش حياتك مستمتعا بكل لحظة فيها مع من تحبه وترتاح له واختر الحياة التى تريدها انت وليس الآخرين ،عش حياتك بكل مافيها ولا تحرم نفسك من السعادة ولا تؤجلها للغد فربما يأتى الغد وانت من سكان القبور فالعمر ينتهى فى لحظة وهم من احلام وامنيات وافكار ومواهب دفنت مع أصحابها .

وأضافت: من الضروري أن تتعلم أن تسامح وتعفو وتتغافل وترضى بأقدارك وكن سببا لإسعاد غيرك ولو بكلمة أو ابتسامة او تشجيع او عون وستزداد سعادتك اضعاف مضاعفة ، وانتبه لان البداية هي فى الرضي وأن تكن بالقرب من الله وفى طاعته حينها ستجد راحتك وسعادتك وحياتك .

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