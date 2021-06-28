جامعة حلوان: استمرار تطعيم جميع منتسبي الجامعة .. ورئيس الاتحاد: بدأنا بتطعيم طلاب القطاع الطبي فهم خط الدفاع الأول

رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: سنقوم بتطعيم باقى طلاب الجامعة فى الفترة المقبلة

رئيس جامعة حلوان : الجامعة تلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا"

بدأت جامعة حلوان فى تطعيم جميع العاملين وإعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة بلقاح المضاد لفيروس كورونا فقد تلقت الجامعة 4800 جرعة لقاح أسترازينيكا، وذلك فى إطار خطة الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

قال على السيد رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان، إنه تم البدء بحملة كبيرة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا للمساهمة فى الحد من إنتشار العدوى وأن ذلك يتم بجانب حملة التطعيمات التى كانت قد بدأت بها الجامعة فى تطعيم جميع أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة.

وصرح على السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاتحاد يبدأ حملة التطعيم بلقاح المضاد لفيروس كورونا لطلاب القطاع الطبي الجامعة ( طب - صيدلة - تمريض) وقد بدأ منذ يوم الأربعاء تطعيم الطلاب وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى عمليات التعقيم .



وأوضح رئيس اتحاد طلاب طلاب جامعة حلوان أنه قد تم البدء فى التطعيم لطلاب القطاع الطبي لأن هؤلاء الطلاب يتواجدون بكثرة فى المستشفيات وبذلك تكون فرصة إصابتهم بالفيروس كبيرة ولذلك كان حتميا علينا أن نبدأ التطعيم بهم فهم يعدون من خطوط الدفاع الأولى الذين تصدوا لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن خطة اتحاد الطلاب فى الفترة المقبلة سوف تعمل على توفير اللقاح الخاص المضاد لفيروس كورونا جميع طلاب الجامعة من جميع الكليات وهذا يأتى إيمانًا منا بدورنا ومسؤوليتنا وحرصًا على صحة وسلامة زملائنا .



وذلك بالتعاون مع إدارة الجامعة ممثلة في إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



فعلى الراغبين في الحصول على التطعيم من طلاب الكليات المذكورة سرعة تسجيل بياناتهم في الاستمارة التالية:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform...



وأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما انه تم توفير جرعات من لقاح كورنا لطلاب كليات القطاع الطبى بالجامعة و هم كليات " الطب ، الصيدلة ، التمريض ".

وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة .

وأفاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا يأتى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف الى المحافظة على سلامة منتسبى الجامعة حيث تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين لمراقبة الامتحانات بالجامعات المصرية، وكذلك الطلاب، حرصا من الجامعة على نشر الوعي الصحي، وأن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والوقوف دعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها.



وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، ووضعت لذلك الخطط والاستراتيجيات الشاملة التي مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة.



وأشار الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.