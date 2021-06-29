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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيد النساء

طليقة رجل أعمال تتسلل لمنزله وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة|فيديو

سيدة تقتحم منزل طليقها
سيدة تقتحم منزل طليقها

روى رجل أعمال كيف تعرض للضرب من قبل طليقته هو وزوجته الجديدة، بعد أن اقتحمت غرفة نومهما بشكل غير متوقع.

 

وكشفت كاميرات المراقبة بمنزل رجل أعمال، لحظة تسلق طليقته "نيكول كلارك"، في مقاطعة  ديربيشاير البريطانية، وهي تجري عبر العشب المغطى بالثلج بكعب عالٍ في طريقها لمهاجمة الزوجين الجديدين.

 

وقال سايمون، 44 عامًا، وهو رجل أعمال ناجح، إن طليقته نيكول، 41 عامًا، التي التقى بها على موقع المواعدة في عام 2014، ظهرت على أنها المرأة المثالية في البداية، حيث كانت تغمر والديه بالهدايا.

 

لكن عندما تزوجا بعد عامين من المواعدة، بدأت في شرب الخمر بكثرة، مما عرضه لهجمات عنيفة بلغت ذروتها، وصلت إلى بمهاجمتها له وصديقته الجديدة ذات ليلة بينما كانا مستلقيين على السرير في ديسمبر 2020.

ويروي "سايمون" أنه بعد ولادة ابنتهما الثانية، أطلقت نيكول عملها الخاص في مجال التجميل ومدرسة التدريب، والتي سرعان ما أصبحت ناجحة.

 

وأوضح سيمون أن "تجارة التجميل استهلكتها، وأصبحت مهووسة بالعلاجات التجميلية".


وأضاف أن زوجته بدأت في الشرب بكثرة واتهمه بالخيانة، وادعت أنه كان على علاقة بصديقتها،  وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

 

وتابع أنها عندما كانت في حالة سكر، كانت عدوانية للغاية، وكانت تضربه وتكلمه، لافتاً إلى أنه  حاول الدفاع عن نفسه، لكنه لم يضربها.

 

وفي فبراير 2018، اشتبه سايمون في أن نيكول كانت غير مخلصة له وفي الحجة التي تلت ذلك، هاجمته مرة أخرى، لكن عندما جاءت الشرطة، تم اعتقاله بدلاً من ذلك.


وفي أكتوبر 2019، قدم سايمون دعوى طلاق بعد خلاف عنيف صوره لكنه لم يبلغ الشرطة.

 

وفي أكتوبر من العام الماضي وجد سيمون شريكة جيدة في حياته، بعد أن طلق زوجته نيكول، وفي إحدى الليالي كان هو وزوجته الجديدة في غرفة نومهما، ليجداً طليقته تتسلل إلى منزلها وتقتحم غرفة نومه وتهاجمه هو وزوجته في مشهد مفاجئ.

رجل أعمال زوجته طليقته الشرطة ديربيشاير

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