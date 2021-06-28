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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|ضحية التنمر بجامعة طنطا تكشف التفاصيل..وموقف حنين حسام من الامتحانات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :

أهم الأخبار

 

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسباب أزمة فادي أيمن، طالب بكلية الطب، بعدما أخبرته الشؤون الإدارية في الكلية أنه راسب في الثانوية العامة، ورقم الجلوس المقدم ضمن أوراقه مزيف.

 

قال والد الطالبة صاحبة الحكم بحبس متحرش الزقازيق، أن الحكم بحبس المتحرش بأبنتي عامين  يؤكد الثقة فى القضاء المصري الشامح ، موجها الشكر للقضاء المصري العادل والنائب العام.


قالت حبيبة طارق، طالبة بكلية الآداب بجماعة طنطا، ضحية التنمر لارتداء الفستان، إنني لم أكن أتخيل أن يثار كل هذا، بعد أن كتبت ما حدث لي على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

قالت  الاعلامية لميس الحديدي “النهارده كنا بنصور  في إحدى المناطق شرق القاهرة درجة الحرارة كانت مكتوبة  في العداد 38  درجة لكنها كانت تبدو أنها تتجاوز 40 درجة مؤية”.

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أنه بعد انتشار فيديو الطالب فادي أيمن وتعرض الجامعة للازمة التي تواجه تواصل معه رئيس الجامعة لطمئنة الطالب، كما أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حل للمشكلة ومدى جودة شهادة الثانوية العامة للطلاب، إلا أن المدرسة الثانوية نوهت على أن الطالب غير أسمه.

 


تحدث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حول أزمة حنين حسام وموقفها من دخول الامتحانات، قائلا: «الجامعة اتخذت قرارا بإيقاف قيد الطالبة، لحين صدور حكم نهائي بات».


وجهت حبيبة طارق رمضان صاحبة أزمة الفستان، الشكر لعميد كلية الآداب بجامعة طنطا، مؤكدة أنه قدم لها دعما كبيرا منذ تعرضها للتنمر، قائلة "كنت أول مرة أدخل النيابة والجامعة وأسرتي في البيت اتعاملوا معايا بطريقة هادئة، لأني كنت متوترة  جدا".

 

وجهت هدى بدر والدة الطفل رشيد الذي يعاني من ضمور العضلات الشوكي، الشكر لكل شخص أرسل رسالة دعم وكل شخص شارك في حملة التبرعات من أجل تجميع حقنة علاج ابنها رشيد.

 

قال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، أن  صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ   تم إنشاؤه بناء على قرار من رئيس الجمهورية عام 2017 وهذا الهدف منها هو تبني أفكارهم ودعمها ، بالإضافة إلى ان الصندوق يقوم بتقديم منح دراسية للنابغين .

 

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على عدم اختيار أفلام الفنانة نادية الجندي في استفتاء أفضل 100 فيلم للمرأة في مهرجان أسوان السينمائي، قائلا "أن آلية اختيار الأفلام في مهرجان أسوان السينمائي بها خطأ"، مشيرًا إلى أن اختيار ناقد لـ100 وترتيبه لها، لن يكون بدقة ولم يشاهد النقاد جميع الأعمال بدقة قبل التقييم.

 


 

 

 

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