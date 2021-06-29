اقتصاد السعودية|"التجارة" توقع اتفاقية مع جمعية المراجعين الداخليين لتبادل الخبرات

شهد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية، بهدف تطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقييم جودة الأداء.



ووقع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، ومن جانب الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مديرها التنفيذي عبدالله الشبيلي.



وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" إنه بموجب الاتفاقية تقدم الجمعية الدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بقطاع وزارة التجارة، والعمل على تعزيز التعاون في البحوث المشتركة والمرتبطة بمجالات مهنة المراجعة الداخلية، ورفع الوعي بأهداف المهنة والحملات التثقيفية لتعزيز الرقابة الذاتية، وتبادل المعلومات والمراجع العلمية بين الطرفين لاستخدامها في إجراء الدراسات المختصة بالمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية.



ومن جانب آخر، قدمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور حسام العنقري؛ تكريماً لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، نظير ما قدمه طوال فترة رئاسته لمجلس إدارة الجمعية واسهاماته الواضحة في النهوض بمجتمع مهنة المراجعة الداخلية في المملكة خلال الأعوام الماضية.



يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تسعى لبناء وتعزيز علاقاتها مع منشآت القطاع الحكومي والخاص وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2021 - 2025م، التي أقرت مؤخراً في جمعيتها العمومية، وذلك بهدف تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتفعيل دورها الرقابي بالجهات والمنشآت، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبةً للتطورات التي تشهدها المملكة.

