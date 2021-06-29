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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على حياة مواطني الأقصر.. فصل التيار الكهربي عن مبردات المياه العشوائية

فصل مبردات المياه
فصل مبردات المياه العشوائية بالأقصر

كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر رؤساء الأحياء بمراجعة مبرادات المياه العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه.

وقام حي شرق  بتنفيذ رفع مبردات المياه العشوائية المتواجدة في الشوارع التابعة للحي بشوارع سيالة بدران وصلاح سالم الشرقي وموقف المحافظات والسلخانه والنزهة،
 

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كما قام حي جنوب ووسط والمطار وشمال برفع المبردات العشوائية  وإزالة جميع الوصلات المغذية لمبردات المياه المركبة بمعرفة الأهالي هذا بالإضافة إلى أنه تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الانارة وغلق الفتحات بها، وجارى العمل ليشمل باقي شوارع الأحياء المختلفة.

ويرحب مجلس مدينة الأقصر، بجميع طلبات إعادة تركيب مبردات المياه التى تم رفعها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه، على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بإتخاذ كافة التدابير وتلافي أي ملاحظات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين،

 

 و أصدرت محافظة الأقصر تكليفات لرؤساء المراكز والمدن، بمراجعة جميع أعمدة الأنارة والأسلاك المكشوفة ومبرادات المياه العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه.


وتؤكد محافظ الأقصر على أهمية وجود مبردات المياه التي يتكفل بها المواطنون لتكون بمثابة صدقة جارية وذات دلالة دينية وإنسانية ونفع للمواطنين خاصة في تلك الأجواء الحارة، إلا أن ذلك يجب أن يرتبط بتنظيم آلية تركيبها وتشغيلها والتأكد من سلامتها حتى لا تكون سببا فى فقد أي عزيز فيتحول نفع تلك المبردات إلى ضرر كبير.

ياتى ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على مراجعة جميع أعمدة الأنارة والأسلاك المكشوفة ووصلات التيار الكهربائي العشوائية بالشوارع والطرق العامة حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وكانت طفلة عمرها خمس سنوات لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء بسبب مبرد مياه وضعه الأهالى بالممشي السياحي بمدينة الأقصر وذلك أثناء شربها للماء.
 
تلقي اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر اخطارا من مستشفى الكرنك الدولي “ الأقصر العام ” سابقا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات جثة هامدة إلى المستشفى. 
 
وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وتبين ان الطفلة صعقت بالكهرباء أثناء شربها للمياه من مبرد تابع للاهالى  بالممشي السياحي.
 
تم وضع الجثة داخل مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وتم رفع المبرد من الممشي السياحي عقب الحادث مباشرة وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات

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الأقصر فصل التيار الكهربائي رؤساء المراكز والمدن فصل التيار الكهربى فصل التيار مدينة الأقصر

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