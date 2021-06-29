اقتصاد السعودية|العربية للتنمية تنظم ندوة حول تطوير التجارة الإلكترونية للسلع الزراعية

بدأت اليوم فعاليات الندوة الافتراضية لتطوير التجارة الإلكترونية للسلع الزراعية في المنطقة العربية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها، بمشاركة ممثلي وزارات الزراعة بالدول العربية ، ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO)، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعدد من الخبراء في مجال الزراعة.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" أن الندوة التي تستمر يومين تهدف إلى وضع خطة عمل (تصور) وتقديم حزمة من التوصيات العملية لتطوير التجارة العربية الزراعية الإلكترونية، بما يساعد على تطوير التجارة الزراعية العربية، سواء التجارة الزراعية العربية البينية أو التجارة الزراعية العربية مع باقي دول العالم.

إضافةً إلى مواكبة الدول العربية للمستجدات التجارية العالمية المعاصرة لتعزيز التجارة الزراعية العربية التي أثرت فيها جائحة كورونا والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لتطوير التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل بين أسواق هذه الدول.



وسيتم خلال الندوة استعراض مقترحات تطوير التجارة الزراعية الإلكترونية في المنطقة العربية من خلال التصدي لجميع المحددات التي تقف أمام مسيرة التجارة الزراعية الإلكترونية، ودعم ماهو قائم من مبادرات لتطوير التجارة الزراعية الإلكترونية العربية .



