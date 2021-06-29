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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول تحرك برلماني بسبب تلف محصول المانجو الإسمعلاوي بالإسماعيلية

صدى البلد

 


 

تقدم النائب الدكتور سامي سليم بطلب إحاطة عاجل للسيد وزير الزراعة بشأن تلف محصول المانجو بالإسماعيلية .

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وخلال طلب الإحاطة، اكد الدكتور سامي سليم ان محصول المانجو  يواجه في مصر مخاطر وأزمات عديدة منذ فترة، وتتجلى مشكلاته هذا العام بسبب انتشار مرض الهباب الأسود الذي أصاب أشجار المانجو بكثافة في قرى محافظة الإسماعيلية أكثر المحافظات إنتاجا للمانجو.

أوضح عضو مجلس النواب، ان الهباب الأسود الذي انتشر في محصول المانجو ليس الخطر الوحيد، وإنما تعاني ثمار المانجو من تقلبات الطقس والتغيرات المناخية في مصر، نتيجة العواصف الرملية التي ضربت البلاد مؤخرا، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

تابع: "ان الخوف من فقدان محصول المانجو بالإسماعيلية دفعه إلى التقدم اليوم بطلب إحاطة حول المخاطر التي يتعرض لها المحصول، وما ينتج عنه من ضياع لحقوق المزارعين في الإسماعيلية، الذين يعتمدون على زراعة وتجارة المانجو في أرزاقهم، وتوفير احتياجات معيشتهم بصورة كبيرة".

وأصيب محصول المانجو الإسمعلاوي بنسبة كبيرة من الهباب الأسود والذي أدي بدوره إلى تلف المحصول وانتهاء الموسم قبل بدايته نظرا لقلة الإنتاج وتعرض الثمار للمرض، حيث غطى السواد أوراق أشجار المانجو بمحافظة الإسماعيلية قبيل طرح ثمار المحصول الذي ينتظره مزارعو الإسماعيلية، منتصف شهر يوليو، من كل عام، لتحقيق مكاسبهم.


 

من جانبهم اشتكي المزارعين من تقاعس الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين، مؤكدين انتشار مرض الهباب الأسود الذي التهم عشرات من حدائق المانجو المثمرة بقرى أبو دهشان والسبع أبار والسماكين بالإسماعيلية، وسط توقعات بضعف الإنتاج وخسائر بالجملة يواجهها الفلاحون خلال موسم 2021.

قال المزارعون إن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين بالإسماعيلية يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول.

 

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الهباب الأسود المانجو الاسمعلاوي اخبار الاسماعيلية اخبار المحافظات

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