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رئيس التحرير
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النائبة غادة علي تكشف عن تفاصيل مشروع قانون لاستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح المنشآت الشبابية.. فيديو

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

قالت النائبة غادة علي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس دائما ما ينادي بأبناء مصر من الشباب ودورهم الهام .

 

وأضافت علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن مشروع قانون جديد لإستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح المنشأت الشبابية.

 

انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية "، بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت  الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن.

وينص مشروع القانون الذي قدمته النائبة غادة علي، نيابة عن التنسيقية، على تشكيل اللجنة العليا لشؤون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، الأوقاف، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقرراً لها.

 

‎وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضي لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي المنقول إليها.

 

‎ويشمل القانون في الشق الثاني من مواده ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضي المخصصة من قبل المحافظة والمنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، كما تؤول ملكية الأراضي المنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، كما تؤول ملكية الأراضي المخصصة والمنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى (الاتحادات الشبابية).

‎كما يتضمن مشروع القانون نصا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء  بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب قرارا بنقل الملكية تفصيلاً ومتضمناً حصر مستندي ومسح خرائطي لكافة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ملكية الأرض، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.

 

مشروع فانون

قال محمد شلبي، عضو لجنة الرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة عكفت على إعداد مشروع قانون استبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح المنشآت الشبابية خلال الأشهر الماضية وذلك لدعم الشباب والنشء ومنحهم هدية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن المشروع يأتي تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي واستكمالا لإنجازاته في مجال الرياضة والشباب. 
 

وأوضح شلبي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن 70% من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية بالمدن والقرى لا تراعي شروط الإشهار التي نصت عليها مختلف اللوائح والقوانين وأهمها ألا تقل المساحة عن 1500 متر، لذلك ظهرت الحاجة إلى مشروع قانون استبدال ونقل ملكية الأراضي بهدف إنشاء منشآت ومراكز شباب على مساحات واسعة ومراعاة شروط الإشهار. 

غادة علي مشروع قانون نقل ملكية الأراضي المنشآت الشبابية الحيز العمراني الموارد المائية والري

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