أنس أسامة: الاتحاد فريق كبير.. وهذا الموسم الأفضل لي في مسيرتي

قال أنس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إنه سعيد لحصوله على لقب أفضل لاعب في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم .

وأضاف أنس أسامة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بتتويج فريقه بلقب الدوري والذي جاء بعد صراع شرس مع الاتحاد.

وأوضح أنس أسامة، إن لاعبي الزمالك كان على علم بقوة الاتحاد السكندري، وقدرته على معاقبة منافسيه على ارتكاب الأخطاء، مشددا إن لاعبي الأبيض لم يفقدوا تركيزهم خلال سير اللقاء.

وتابع:" الاتحاد فريق كبير جدا ودائما مواجهتهم تحتاج أقصى جهد منا وتقليل الأخطاء، وفوز الزمالك بلقب الدوري جاء عن جدارة واستحقاق".

وواصل:" سعيد بدون شك لحصد لقب أفضل لاعب، ولكن التتويج بالدوري أهم، جلسة تمديد تعاقدي مع الزمالك كانت مؤجلة من أجل التركيز مع الفريق، أمتلك عروضا داخلية وخارجية، وهذا الموسم هو الأفضل لي في مسيرتي".

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

الزمالك يفوز علي الاتحاد السكندري ويتوج بـ دورى السوبر

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.