الداخلية تلقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب لتمويله علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على رجل الأعمال حسن راتب لتمويله علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات

كشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.

كما كشفت اعترافات شقيق علاء حسانين، عن قيام رجل الاعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الاثار.

وكان النائب السابق علاء حسانين، المتهم في قضية الآثار، المشهور بـ نائب الجن والعفاريت، أدلى بـ اعترافات صادمة أمام النيابة في قضية الآثار وكان بحيازته 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد أنها ليست أثرية.



وواجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، النائب السابق علاء حسانين في قضية الآثار بالمضبوطات والتي وصلت إلى 200 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.



وقال المتهم في قضية الأثار إنه كان يقوم بخداع ضحاياه بإيهامهم أن المكان الذى قاموا فيه بالحفر به جن وعفاريت، للنصب عليهم.