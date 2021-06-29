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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات شقيق علاء حسانين تكشف دفع حسن راتب ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار

علاء حسانين
علاء حسانين

كشفت اعترافات شقيق علاء حسانين، عن قيام رجل الأعمال حسن راتب، بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.

وكان النائب السابق علاء حسانين، المتهم في قضية الآثار، المشهور بـ  نائب الجن والعفاريت، أدلى بـ اعترافات صادمة أمام النيابة في قضية الآثار وكان بحيازته 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد أنها ليست أثرية.


وواجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، النائب السابق علاء حسانين في قضية الآثار بالمضبوطات والتي وصلت إلى 200 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.


وقال المتهم في قضية الأثار إنه كان يقوم بخداع ضحاياه بإيهامهم أن المكان الذى قاموا فيه بالحفر به جن وعفاريت،  للنصب عليهم.

اعترافات شقيق علاء حسانين علاء حسانين الاثار قضية الآثار

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