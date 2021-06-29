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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو: هدف متعب في نهائي الكونفيدرالية الأهم خلال مسيرتي

جاريدو
جاريدو

قال المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه لا يزال حريص على متابعة مباريات المارد الأحمر، حتى بعد رحيله بسنوات طويلة، مشيراً إلى أنه مشجع للفريق حتى الآن.
 

وقال جاريدو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :قضيت موسماً رائعاً مع النادي الأهلي ، لقد كان عاماً سعيداً لي في مصر ، وأتواصل دائمًا مع العديد من الأشخاص ، ولدي ذكريات جيدة هناك لي ولعائلتي ، كما رحلت عن الفريق بشكل مفاجئ ولا أعلم سبب ذلك ، فالنادي طلب مني فسخ العقد، ووصلنا إلى اتفاق ، رغم تحقيقي لبطولة كأس الكونفيدرالية أمام سيوي سبورت .

واختتم جاريدو : هدف عماد متعب في نهائي الكونفيدرالية أمام سيوي سبورت هو الأغلى في مسيرتي التدريبية، لقد كانت لحظة رائعة ، كما أن عماد متعب مهاجم رائع وجزء مهم جدًا من تاريخ الأهلي وسيبقى دائمًا في ذاكرتي لأنه سجل هدف التتويج وأمام أبنائي الذين شاهدوا اللقاء من ملعب المباراة ، وشعرت وقتها بلحظة مجنونة .

عماد متعب

" القناص " أو عماد متعب نجم وهداف فريق الأهلي والنجم الأقرب والأحب لـ جماهير الأهلي الذي زلزل قلوب محبيه عقب إعلانه قرب سفره لـ الخارج من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته .

 

ولم يكن حب الجماهير لـ متعب وليد الصدفه ولكنه حب نابع من عشق الاخير للفريق الأحمر وبذله الكثير من الجهد والعرق من أجله.

وأعلن متعب عقب ذلك انه يشعر بـ بعض الآلام في جانبه الأيسر ولكن دون وجود سبب طبي لتلك الآلام لذلك قرر السفر لـ الخارج.

بطولات عماد متعب مع الأهلي
 

حقق عماد متعب مع الأهلي 36 بطولة مختلفة ضمت 8 بطولات الدوري المصري (مواسم 2004/2005 و2005/2006 و2006/2007 و2007/2008 و2009/2010 و2010/2011 و2013/2014 و2016/2017) وكأس مصر مرتين (2006 و2007) والسوبر المصري 6 مرات (2005 و2006 و2007 و2012 و2014 و2015) ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات (2005 و2006 و2008 و2012 و2013) والسوبر الأفريقي 4 مرات (2006 و2007 و2013 و2014) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة (2014) وبرونزية كأس العالم للأندية (2006)

 

وأحرز 74 هدف في الدوري و17 هدف في الكأس المصري و28 في البطولات الأفريقية وهدفين في كأس العالم للأندية.

 

انضم عماد متعب لـ المنتخب الأول موسم 2004 أثناء تولي حسن شحاتة القيادة الفنية وحقق ثلاثة ألقاب أمم أفريقيا متتالية في 2006 و2008 و2010، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية بالقاهرة 2007 والذي كان هدّافها برصيد 5 أهداف،

 

شارك مع المنتخب الأول في 74 مباراة دولية سجل فيها 36 هدفا.

 

وتبقي دعوات جماهير ومحبي الأهلي لـ متعب له بالشفاء العاجل والتمتع بتمام الصحة والعافية.

جاريدو الأهلى عماد متعب المصري الكونفيدرالية

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