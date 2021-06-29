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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن الرد على استهداف قواته بسوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أعلن الجيش الأمريكي إطلاق قذائف مدفعية في سوريا وذلك رداً على استهدافها بالصواريخ.

وذكر المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، الكولونيل واين ماروتو، عبر تغريدة على تويتر، أن القوات الأمريكية في سوريا أطلقت نيرانًا مدفعية مضادة للبطاريات على مواقع إطلاق الصواريخ دفاعاً عن النفس بعد تعرضها لهجمات صاروخية متعددة.

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القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ دون وقوع إصابات


وأعلن متحدث عسكري أمريكي أن "القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا: لا خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم على قواتنا.


أكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا  تعرض قواته في دير الزور لهجمات صاروخية ، وأن  الأمور يجري متابعتها.


أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين، أنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة ريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية.

 

وقالت الوكالة إنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في  حقل عمر النفطي بريف دير الزور في سوريا.

 

أعلنت مليشيات عراقية مسؤوليتها عن قصف حقل عمر النفطي في دير الزور، بينما تحلق طائرات أمريكية في أجواء حقل عمر النفطي بعد قصفه. بحسب "العربية".


قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف حقل عمر النفطي بدير الزور أسفر عن خسائر مادية، فيما استهدفت طائرات مسيرة أمريكية مواقع للحرس الثوري الإيراني في الميادين في دير الزور.

وشنت قوات التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة، قصفاً مدفعياً من حقل العمر النفطي، بحسب ما أعلنته مليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران.

 

قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "العربية":"لن نتردد في الرد على أي هجمات تستهدف مصالحنا".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القوات الأمريكية أدخلت 60 آلية لدعم قواعدها في ريف الحسكة.

تأتي هذه الضربة بعد ساعات من قصف الأمريكي لقاعدة لقوات الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، ووفقا لبيان للبنتاجون شنت الولايات المتحدة غارات جوية يوم الأحد، مستهدفة منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

 

وجاء في البيان أنه تم تنفيذها "بتوجيه من الرئيس بايدن"، ونُفذت هذه الغارات الجوية بعد تعرض القوات الأمريكية لضربات بطائرات بدون طيار من قبل هذه الميليشيات في العراق.

ودافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن الضربات الجوية الأمريكية على مواقع الميليشيات المدعومة من إيران على جانبي الحدود العراقية/السورية، مدعيا أنها كانت "ضرورية" و "مهمة" لإرسال رسالة "واضحة" إلى هذه الجماعات.

ولم توضح وزارة الدفاع الأمريكية ولا وزير الخارجية أنتوني بلينكين، عدد الأشخاص الذين قتلوا في الضربات، لكن الميليشيات العراقية أكدت مقتل أربعة على الأقل من أعضاء كتائب "سيد الشهداء".

 

المرصد السوري القوات الأمريكية الجيش الأمريكي التحالف الدولي ريف دير الزور القوات الأمريكية في سوريا

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