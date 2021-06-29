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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يرفض انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

موسيماني
موسيماني

 قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، يرفض انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو في شهر يوليو المقبل.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن موسيماني يرفض انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي، خاصة وأن فريقه بحاجة لخدمات جميع لاعبيه في نهائي دوري الأبطال .

وأوضح هاني حتحوت، إن موسيماني يوافق على انضمام لاعبيه الذين لايشاركون باستمرار مثل ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى شوبير، مع بداية معسكر المنتخب الأولمبي، ولكنه يرفض رفضا تاما انضمام باقي اللاعبين.

موسيماني يكشف سر احتفاله مع أفشة خلال مباراة الترجي في دوري الأبطال
 

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر احتفاله مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال مواجهة الترجي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني أثناء حواره لقناة الأهلي إن، أفشة لديه حس فكاهي، لقد أخبرني قبل اللقاء أنه علينا أن نحتفل بهذه الطريقة إذا ما سجلنا لذلك جاء لي وعلمني كيف أقوم بهذه الحركات.

وتابع:" أحببت القيام بهذا الأمر فهو ليس فقط مجرد احتفال عادي بل مرتبط بتسجيلنا للأهداف، من الجيد أن نحظى ببعض المرح ونحن نلعب كرة القدم، ففي الوقت الذي تقترن فيه كرة القدم بالجدية، علينا أن نحظى بالقليل من المرح أيضا.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي. 

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