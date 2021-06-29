شيكابالا يهنئ سلة الزمالك للفوز بدوري السوبر

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق سلة الزمالك بتتويجه بلقب دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري .





ونشر شيكابالا عبر استوري حسابة بإنستجرام صورة لأبطال سلة الزمالك وعلق قائلا " مبروك با أبطال ".





وحصد فريق السلة لنادي الزمالك، لقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء امس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.