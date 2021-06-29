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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفرق بين الصلاة السرية والجهرية ومقدار علو الصوت فيهما.. الإفتاء توضح

الصلاة الجهرية
الصلاة الجهرية

تحدث الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن الفرق بين الصلاة السرية والجهرية ومقدار الصوت الخارج فيها من المصلي، وذلك عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك.

وقال مستشار مفتي الجمهورية، إن الصلاة السرية يسمع المصلي فيها نفسه بصوته ولا يسمع من حوله ، أما الصلاة الجهرية فيمكن أن يسمع المصلي فيها غيره بصوته بشرط ألا يشوش على من حوله بصوته.

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وأضاف، أن التلاوة لابد فيها من تحريك اللسان لإخراج الحروف من مخارجها لأن هناك حروف لابد فيها من فتح الفم، فلابد فيها من تحريك اللسان.

وأشار إلى أنه عندما يسمع المصلي نفسه بصوته في الصلاة السرية، فيساعده ذلك على الخشوع في الصلاة والتركيز فيها وتقليل السرحان في الصلاة.

الجهر في الصلاة السرية

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلوات المفروضة منها السرية وهى الظهر والعصر، ومنها الجهرية وهى المغرب والعشاء والفجر.

وأضاف أمين الفتوى فى رده على أسئلة المتابعين على البث المباشر لصفحة الإفتاء على "فيسبوك"، أنه يستحب للمسلم أن يسر فى الصلاة السرية وأن يجهر فى الجهرية سواء كان إماما أو مأموما وليس معنى الجهر هو تعلية الصوت بشكل يسمع من خارج البيت ولكن بصوت يسمع نفسه.

وأشار إلى أن المصلى لو جهر بصوته فى الصلاة السرية متعمدا فلا يبطل هذا صلاته وليس له أثر عليها لكنه فعل شيئا ليس مستحبا فى الصلاة ولا يتطلب ذلك سجدتين سهو ولكنه ينقص من أجرها.

علاج السرحان في الصلاة

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الجهر في الصلاة السرية يجوز لأنه من قبيل الهيئات وليس من الفرائض.

وأجاب أمين الفتوى، في إجابته عن سائل يقول: "أسرح في الصلاة واجتهد بعلو صوتي في الصلاة السرية حتى لا أسرح"، أن الجهر في الصلاة الجهرية ، والإسرار في الصلاة السرية ، سنة ، فمن أسر في صلاة جهرية ، أو جهر في صلاة سرية ، فصلاته صحيحة.

وأشار إلى أن رفع الصوت في الصلاة السرية أو أن يرفع المصلي صوته أحيانًا ببعض الآيات ، أو يكون رفع الصوت بالقراءة مقتصرًا على إسماع المصلي نفسه فقط ، فهذا لا حرج فيه.

السرية الجهرية الصوت التلاوة المصلي

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