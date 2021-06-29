عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراجة في ملف تعاقد النادي الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يدرس طلب مدربه بيتسو موسيماني، بفتح المفاوضات مجددا مع صن داونز لضم سيرينو.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن موسيماني طالب إدارة التخطيط بالأهلي بضم سيرينو لاعب صن داونز بالفترة المقبلة.

وأوضح هاني حتحوت، إن هناك انفراجة كبيرة في الصفقة، بعد أن أخبر موسيماني إدارة ناديه، بأن صفقة ضم سيرينيو، لن تزيد عن مليون و600 ألف دولار، وهو ماجعل إدارة الأهلي ترحب بفتح باب المفاوضات من جديد مع اللاعب وناديه الجنوب إفريقي.

في نفس السياق أكد تقرير صحفي، أن الأوروجوياني  جاستون سيرينو لاعب فريق صن دوانز الجنوب إفريقي، يتمسك بالانضمام للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ كيك أوف” الجنوب إفريقية، أن سيرينو لا يزال يتمسك بالرحيل عن صن داونز، والانضمام  إلى الأهلي للحصول على 17 مليون جنيه في الموسم، لتأمين مستقبله.

وأوضحت الصحيفة، أن سبب رفض صن داونز بيب سيرينو خلال الفترة الماضية رغم العروض التي قدمها الأهلي، هي رغبة النادي في بيع اللاعب بسعر أعلى.

وأوضحت الصحيفة، أن العروض المتوقع تقديمها لـ صن داونز لضم سيرينو خلال الفترة المقبلة، لن تكون من مصر فقط ولكن هناك حديث عن عروض عربية آخرى".

رغبة سيرينو للانضمام لـ النادي الاهلي 

كان جاستون سيرينو، أعلن مطلع الشهر الحالي، عن رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي مستقبلا.

وقال جاستون سيرينو في تصريحات لشبكة “ سكاي نيوز”: من الجيد أن يهتم فريق كبير مثل الأهلي بضمي، أركز حاليا على الاستمرار بمستوى جيد مع صن داونز، ثم نرى ما سيحدث".

وتابع سيرينو:" أشكر جماهير الأهلي على الحب الذي أتلقاه منهم دائما، وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء قميص الأهلي يوما ما".

الأهلى موسيمانى صن داونز سيرينو النادي الأهلي

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع الإصابات.. دولة أوروبية تستعد لإلغاء قيود كورونا

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا وضبط 2 آخرين

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

التأمين الصحي بالقاهرة: قوائم الانتظار تم القضاء عليها بالمحافظة.. فيديو

موسيماني يرفض انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

انفراجة في ملف تعاقد النادي الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

اتحاد جنوب أفريقيا يصدم الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الداخلية تلقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب لتمويله علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار

إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تقتحم مكتب الأمم المتحدة في تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ