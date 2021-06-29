انفراجة في ملف تعاقد النادي الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يدرس طلب مدربه بيتسو موسيماني، بفتح المفاوضات مجددا مع صن داونز لضم سيرينو.



وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن موسيماني طالب إدارة التخطيط بالأهلي بضم سيرينو لاعب صن داونز بالفترة المقبلة.

وأوضح هاني حتحوت، إن هناك انفراجة كبيرة في الصفقة، بعد أن أخبر موسيماني إدارة ناديه، بأن صفقة ضم سيرينيو، لن تزيد عن مليون و600 ألف دولار، وهو ماجعل إدارة الأهلي ترحب بفتح باب المفاوضات من جديد مع اللاعب وناديه الجنوب إفريقي.

في نفس السياق أكد تقرير صحفي، أن الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن دوانز الجنوب إفريقي، يتمسك بالانضمام للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ كيك أوف” الجنوب إفريقية، أن سيرينو لا يزال يتمسك بالرحيل عن صن داونز، والانضمام إلى الأهلي للحصول على 17 مليون جنيه في الموسم، لتأمين مستقبله.

وأوضحت الصحيفة، أن سبب رفض صن داونز بيب سيرينو خلال الفترة الماضية رغم العروض التي قدمها الأهلي، هي رغبة النادي في بيع اللاعب بسعر أعلى.

وأوضحت الصحيفة، أن العروض المتوقع تقديمها لـ صن داونز لضم سيرينو خلال الفترة المقبلة، لن تكون من مصر فقط ولكن هناك حديث عن عروض عربية آخرى".

رغبة سيرينو للانضمام لـ النادي الاهلي

كان جاستون سيرينو، أعلن مطلع الشهر الحالي، عن رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي مستقبلا.

وقال جاستون سيرينو في تصريحات لشبكة “ سكاي نيوز”: من الجيد أن يهتم فريق كبير مثل الأهلي بضمي، أركز حاليا على الاستمرار بمستوى جيد مع صن داونز، ثم نرى ما سيحدث".

وتابع سيرينو:" أشكر جماهير الأهلي على الحب الذي أتلقاه منهم دائما، وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء قميص الأهلي يوما ما".