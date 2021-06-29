فائزة بجائزة المبدع الصغير تهدي دنيا سمير غانم "مونولوج" لدعمها.. فيديو

أهدت طفلة فائزة بجائزة “المبدع الصغير” مونولوج لمساندتها خلال الأزمة التي تعرضت لها من وفاه والدها الفنان سمير غانم ومرض والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأضافت طفلة فائزة بجائزة “المبدع الصغير” خلال لقاء لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية "أون" أنني أعتبر أن الفنانة دنيا سمير غانم “مثلي الأعلى”.

تعليم دمياط يفوز في مسابقتى المبدع الصغير وابدع وابتكر

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركز الثالث جمهوري في مسابقة "المبدع الصغير" والتي اقامتها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١م.

وهنأ "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب احمد سامي إسماعيل زينة من مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بادارة دمياط التعليمية، لحصوله علي المركز الثالث جمهوري.

وعلى صعيد اخر ، حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الأول والرابع في مسابقة "ابدع وابتكر " للإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "مرحلة الإعدادية" للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١م.

وهنأ "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبين عمر سامح رياض محمد المتولي البساطي و يوسف سامح رياض محمد المتولي البساطي بمدرسة الكفراوي الرسمية لغات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، لحصولهم علي المركز الأول جمهوري.

كما هنأ "وكيل الوزارة" الطالب احمد تامر محمد حسن النجار من مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بادارة دمياط التعليمية، لحصوله علي المركز الرابع جمهوري.

وتقدم "عثمان" بالشكر والتقدير لأولياء الأمور والمعلمين والموجهين ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط، خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد في ظل جانحه كورونا.

الحاصل على جائزة المبدع الصغير : هدفي خدمة أصحاب القدرات الخاصة بمشروعي

قال جاسر محمد جلال ، الفائز بجائزة المبدع الصغير ، إن العمل على فكرته بالمسابقة مع اجتهادة بالثانوية العامة ، كان جهدا كبيرا ، وحمل أكبر ، معقبا : " كنت متردد أخد الخطوة ، بس كان فيه تشجيع من أهلي " .

وأضاف جاسر محمد جلال ، عبر " سكايب " لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن تشجيع أهله كان السبب في موزانة الجهد بين السنة الأخيرة بالثانوية العامة و فكرة المسابقة ، متابعا أنه عمل على كتابة بحث شامل وهو ما كان ليس سهلا في مثل هه السنة .

وأوضح أن فكرته عبارة عن برنامج لمساعدة ذوي الإعاقة الجسدية في استخدام " ماسك " ، تساعد حركته على تحريك مؤشر الحاسب الألى " الكمبيوتر " .

وتابع أنه عمل على تلك الفكرة لأكثر من 3 سنوات ، حتى استطاع الوصول لجميع تفاصيل الماسك والتي تساعد ذوي الإعاقة الجسدية بشكل كبير .

وأكمل : اشتغلت على ها المشروع عشان عارف أن نسبة ذوي الإعاقة كبير جدا ، والماسك المبتكر لمساعدتهم على التعليم الالكتروني .