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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بدون مسحة.. كمامة سحرية تكتشف إصابتك بعدوى كورونا في ثوان

كمامة تكتشف الإصابة
كمامة تكتشف الإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19

طور العلماء نموذجًا أوليًا لقناع وجه ذو فكرة مبتكرة حيث يمكن تشخيص ما إذا كان مرتديه مصابًا بـ كوفيد-19 في غضون 90 دقيقة فقط منذ لحظة ارتدائه.

 

ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، تعمل الكمامة السحرية من خلال تقنية تكييف المستشعرات الصغيرة  المزودة في الكمامة، التي تستخدم لمرة واحدة والتي صممها مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد للكشف عن مسببات الأمراض الأخرى في المستقبل.

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التكنولوجيا الرئيسية موجودة في المستشعر الذي يعتمد على الدوائر الاصطناعية المجففة بالتجميد والتي تتفاعل مع جزيء مستهدف معين، وفي هذه الحالة فإنه يستهدف المادة الجينية لفيروس كورونا نفسه.

 

وقال بيتر نجوين، أحد المؤلفين الرئيسيين في الدراسة: "هذا الاختبار حسا بطريقة مشبهة لاختبارات المسحة شديدة الحساسية، ولكنه سريع مثل الاختبارات المستخدمة في التحليل السريع لـ كوفيد".

 

ويحتوي قناع الوجه على خزان صغير من الماء يتم إطلاقه عندما يضغط مرتديه على زر لإجراء الاختبار، ثم يقوم المستشعر بتحليل القطرات من أنفاس مرتديه لاكتشاف ما إذا كانت هناك أي جسيمات لفيروس كوفيد-19 أم لا.

 

تشمل النماذج الإضافية التي طورها الفريق أجهزة استشعار موضوعة على الملابس يمكنها اكتشاف التعرض من البيئة، ويمكن استخدام المستشعرات للكشف عن مسببات الأمراض الأخرى مثل الإنفلونزا والإيبولا وفيروس زيكا.

 

اكتشاف الأمراض

وطور الفريق حتى أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف أمراض الأعصاب، ومن خلال هذه العروض قام الباحثون بتقليل وظائف الاختبار الجزيئي الحديثة لتصبح قابلة للارتداء وتشخيص الأمراض أيضا.


أضاف البروفيسور جيمس كولينز ، كبير مؤلفي الدراسة: "لقد أثبتنا أنه يمكننا استخدام مجموعة واسعة من أجهزة استشعار الجزيئات البيولوجية للكشف عن الأحماض النووية الفيروسية أو البكتيرية، وكذلك المواد الكيميائية السامة، وتصور أن هذه المنصة يمكن أن تتيح الجيل التالي من أجهزة الاستشعار الحيوية القابلة للارتداء لأول المستجيبين وموظفي الرعاية الصحية والعسكريين".

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