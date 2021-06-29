مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا وضبط 2 آخرين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وكانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، تفيد باختباء 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- لهم معلومات جنائية- في شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات؛ بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع أحد العناصر الإجرامية “سبق اتهامه فـى 17 قضية، من بينها سرقة بالإكراه، ومحكوم عليه بالحبس 6 سنوات في قضيتين، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل”، وعثر بجواره على “بندقية آلية، عدد من الطلقات، طبنجة”.

كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين- لهما معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتي إطلاق أعيرة نارية، وبحوزتهما "2 بندقية آلية، وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، مبالغ مالية مُقلَّدة"، كما تم ضبط سيارتين ملاكي خاصة بالعناصر الإجرامية.

واتخذت الإجراءات القانونية.