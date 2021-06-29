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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمير عزمي: حالة التشفي في خروج بيراميدز من الكونفيدرالية أمر محزن

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

 قال أمير عزمي، لاعب الزمالك السابق، إنه حزين للخسارة التي تلقاها نادي بيراميدز أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفيدرالية.

وأضاف أمير عزمي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : “بيراميدز كان قريبا من العبور للنهائي، لولا سوء الحظ الذي صادفه لاعبوه أثناء تنفيذ ركلات الترجيح”.

وأردف :" حالة التشفي في خروج بيراميدز من الكونفيدرالية أمر محزن، ولكن طريقة خروج رمضان صبحي من الأهلي، جعلت الجماهير تنتظر سقوطه".

الرجاء يقصي بيراميدز من الكونفيدارلية 

وتأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي- في مباراتي الذهاب والإياب- في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في دور الإياب بنصف كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه فريق الرجاء منافسه شبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفيدرالية .

بدأ فريق بيراميدز متحفظا في الدقائق الأولى من المباراة لعدم استقبال هدف مبكر يربك صفوف الفريق أمام الرجاء البيضاوي .

وفي الدقيقة 13 ، محاولة هجومية أولى للرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي تمكن من اختراق منطقة الجزاء من جهة اليمين وأطلق تسديدة قوية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب إلياس حداد لاعب الرجاء نتيجة تدخل عنيف على قدم رمضان صبحي لاعب بيراميدز فى الدقيقة 22 .

وجاءت هجمة خطيرة للرجاء البيضاوي بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها بن مالانجو برأسية ذكية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي فى الدقيقة 27 .

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية داخل صفوف الرجاء البيضاوي، لـ زكريا الوردي لاعب الرجاء البيضاوي نتيجة تدخل عنيف على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وتلقي بن مالانجو بطاقة صفراء لاعب الرجاء البيضاوي نتيجة اعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة فى الدقيقة 36 .

وبعد مرور 3 دقائق ، تلقي نبيل دونجا بطاقة صفراء لاعب بيراميدز نتيجة تدخل عنيف على قدم سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي فى الدقيقة 39 .

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كاد أن يسجل الرجاء الهدف الأول بعدما حرمهم القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي بمنع الهدف الأول للرجاء البيضاوي في المباراة بتصدي لرأسية خطيرة عن طريق بن مالانجو بعد عرضية متقنة من الجانب الأيمن فى الدقيقة 44 .

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

 

الرجاء بيراميدز الرجاء المغربي رمضان صبحي الكونفيدرالية

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