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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سعد يمازح بسمة وهبة: "عملت لوك جديد عشان غيرت من سمية الخشاب وريم البارودي"

أحمد سعد يمازح بسمة
أحمد سعد يمازح بسمة وهبة

قال الفنان أحمد سعد،إنه تعرض لتعليقات ساخرة بسبب التغير الكبير الذي طرأ على مظهره في صوره الأخيرة.


واضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة ان كل الناس اللي مستغربة تجيب صورها وهي صغيرة، أنا معملتش عمليات تجميل، ومعملتش نحت في وشي، لأن وشي منحوت زي ما هو"

 

وقالت مقدمة البرنامج "سمية الخشاب عملت لوك جديد وريم البارودي عملت لوك جديد .. انت كمان عامل لوك جديد، انتو لسه في صراع وتنافس بينكم".


ليرد عليها ضاحكا: "غيرت منهم وعملت لوك جديد؟!" هتقولوا غيرت منهم فرحت أعمل لوك جديد؟!.


واستمر أحمد سعد في المراوغة وقال مادحا بسمة وهبة: "ما انتي قمر وعاملة لوك جديد، ليه مكونش قلدتك انتي؟!"، لترد عليه، قائلا: "اللي قاعدة قدامك دي ممكن تبقى جدة في يوم من الأيام احنا كبرنا".

وأكد أحمد سعد، أنه تغير مظهره الخارجي إلى الأفضل يرجع إلى أنه يتدرب تدريبات قاسية حتى يحافظ على نفسه،قائلًا : "عملت كده لما الناس بدأت تحبني وتحب شغلي مش قصصي وحكاياتي بدأت أشتغل".

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أحمد سعد يمازح بسمة وهبة: "عملت لوك جديد عشان غيرت من سمية الخشاب وريم البارودي"

نشر الفنان أحمد سعد صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وأثار أحمد سعد جدلا كبيرا بهذه الصورة حيث ظهرت علامات البوتكس علي وجه ، وعلق علي الصورة قائلا : " شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين، آه صحيح فين".

 

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

و حققت أغنية “الملوك” لـ أحمد سعد، وعنبة نجاح كبير جداً حيث احتلت التريند رقم 2 على موقع “اليوتيوب”، كما كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية.

أحمد سعد لوك جديد بسمة وهبة سمية الخشاب ريم البارودى

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