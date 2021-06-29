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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي: الإسماعيلي يحقق نتائج جيدة منذ قدوم إيهاب جلال.. والحديث عن اعتزالي غير صحيح

صدى البلد

قال محمد صبحي ،حارس مرمى الإسماعيلي، إن الدراويش كان يواجه حالة من سوء التوفيق في الفترة الماضية رغم تقديم عروض جيدة.

وأضاف محمد صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الإسماعيلي يحقق نتائج جيدة منذ قدوم إيهاب جلال، إنه يتحدث بشكل جيد على اللاعبين ولديه ثقة كبيرة فينا".

وتابع  محمد صبحي :" تعرضنا لظلم تحكيمي خلال الدور الأول ، وطموحاتنا تزداد بعد تحسن النتائج، والخروج من الوضع المتأزم، والقادم أفضل".

وواصل  محمد صبحي :" الحديث عن اعتزالي نهاية الموسم غير صحيح، و هناك من ينشر أخبار عن الفريق غير صحيحة لضرب استقراره".

الإسماعيلي يعبر سموحة في الدوري 

نجح الإسماعيلي في الفوز على منافسه سموحة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ من مسابقة الدوري الممتاز.


تفاصيل المباراة..
سجل شيلونجو مهاجم الاسماعيلي الهدف عن طريق رأسية متقنة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، أسكنها شباك الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

 

مرر أحمد مدبولي كرة رائعة بعد مراوغة لدفاع سموحة وصلت الى فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي الذي أسكنها الشباك بذكاء شديد في الدقيقة 84.

 

وبعدها بدقيقتين سدد شكري نجيب كرة قوية أسكنها شباك الهاني سليمان بعد مراوغة الدفاع داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 3-0.

 

وكان يسعى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة في هذه المباراة لرفع رصيد فريقه ثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة بشكل كبير، ولكن يبدو أن الاسماعيلي يشكل خطورة في هذه المباراة.

 

ولكن على الجانب الآخر نجد إيهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي، تمكن من الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة مع الدراويش للتواجد مع الكبار كما اعتاد برازيل مصر.

 

وجاء تشكيل الفريق الساحلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أطهر الطاهر - أحمد حمص

الوسط: محمود حليمو - محمد كناريا - أحمد عبد القادر

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي - ديريك نسيبامبي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: صلاح - عزت - رضا - البدري - ليلة - رزق - كابو - نادي - عرفة.

التشكيل الإسماعيلي شهد عدة تغييرات والذى جاء كالتالى:
حارس مرمى: محمد فوزى
خط لدفاع: مروان الصحراوى ،محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد عادل
خط الوسط: محمد حسن ، محمد صادق
أمامهما:أحمد مصطفى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف
حط الهجوم: شيلونجو
على مقاعد البدلاء ..محمد صبحى ،محمد عمار ، كاستيلو ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، بابل.

محمد صبحي الاسماعيلي إيهاب جلال سموحة الدوري

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