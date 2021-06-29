فاكهة منتشرة فى الأسواق.. بذورها تقوي المفاصل وتحمي القلب ولها فوائد أخرى

تنتشر فاكهة حالا فى الأسواق المصرية لبذورها فوائد لا حصر لها تقوي القلب وتحمي المفاصل.

وفقا لما نشره موقع هيلثي ان بذور البطيخ غنية بالفيتامينات والبروتينات. يتم تعبئة البذور الصغيرة في مجموعة عناصر مغذية مثل أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية والزنك والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم. ومن هنا تأتي القيمة الغذائية للفاكهة من البذور.



فيما يلي فوائد بذور البطيخ

جيد للبشرة

بذور البطيخ هي الأفضل للبشرة المتوهجة. تساعد بذور البطيخ المحمص في إبطاء علامات الشيخوخة وتقليل حب الشباب. بسبب احتوائه على المغنيسيوم فهو يساعد في تحسين مظهر البشرة ويمنع بهتانها.

يقوي الشعر



لا يتعلق الأمر بالجلد ولكن بالشعر أيضًا الذي يجني ثمار استهلاك بذور البطيخ. كونها مصدرًا جيدًا للحديد والمغنيسيوم والزنك والبروتينات ، تساعد هذه البذور في تقوية الخصلات وتعزيز نمو الشعر.

يحسن صحة القلب



تعتبر بذور البطيخ مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. تساعد هذه الدهون في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية و. من خلال العمل كعامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب.

يعزز صحة العظام

العظام الضعيفة هي المشاكل الرئيسية التي يواجهها الإنسان مع تقدم العمر. لكن تناول بذور البطيخ بانتظام يساعد في منع اضطرابات العظام. نظرًا لأنها غنية بالنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، فإن هذه البذور تساعد في التعامل مع حالات مثل هشاشة العظام.

تنظيم السكر في الدم

هذه مصادر غنية بفيتامين C و A و B-6 وتلعب أيضًا دورًا في علاج مرض السكري من النوع 2 وإدارة تقلبات نسبة السكر في الدم.

مناعة وطاقة أفضل

البذور هي غذاء معزز للطاقة بسبب محتواها الغني بالمغذيات الدقيقة. يساعد وجود الأحماض الدهنية الصحية في الشعور بالحيوية والشبع لفترة أطول.