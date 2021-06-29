أمير عزمي: فارق المباريات الكبير بين الأهلي والزمالك يجعل الجماهير لا تشعر بقوة الدوري

قال أمير عزمي، لاعب الزمالك السابق، ، إنه يحب لعبة كرة السلة ويحرص دائما على حضور مباريات الزمالك.

وأضاف أمير عزمي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : فوز الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة كان اعجازي، وأتمنى تكريم اللاعبين بشكل يليق بهم، ومنحهم مكافآت خاصة ".

كما تحدث عن الدوري الممتاز، قائلا :" الأهلي سيتأثر كثيرا بضغط المباريات بالفترة المقبلة، الزمالك كان يعاني من ضغط المباريات في 2019 وهو ما أثر على مسيرته في الدوري".

وأكمل:" فارق المباريات الكبير بين الأهلي والزمالك يجعل الجماهير لاتشعر بقوة الدوري، ومستوى الزمالك أمام المقاصة طبيعي، وبعض المباريات يجب على الفريق أن يحصد الثلاث نقاط دون النظر للأداء".

شيكابالا يهنئ سلة الزمالك للفوز بدوري السوبر



في سياق أخر هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق سلة الزمالك بتتويجه بلقب دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري .

ونشر شيكابالا عبر استوري حسابة بإنستجرام صورة لأبطال سلة الزمالك وعلق قائلا " مبروك با أبطال ".

وحصد فريق السلة لنادي الزمالك، لقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء امس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتيجة 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.