عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي: فارق المباريات الكبير بين الأهلي والزمالك يجعل الجماهير لا تشعر بقوة الدوري

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

قال أمير عزمي، لاعب الزمالك السابق، ، إنه يحب لعبة كرة السلة ويحرص دائما على حضور مباريات الزمالك.

وأضاف أمير عزمي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : فوز الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة كان اعجازي، وأتمنى تكريم اللاعبين بشكل يليق بهم، ومنحهم مكافآت خاصة ".

كما تحدث عن الدوري الممتاز، قائلا :" الأهلي سيتأثر كثيرا بضغط المباريات بالفترة المقبلة، الزمالك كان يعاني من ضغط المباريات في 2019 وهو ما أثر على مسيرته في الدوري".

وأكمل:" فارق المباريات الكبير بين الأهلي والزمالك يجعل الجماهير لاتشعر بقوة الدوري، ومستوى الزمالك أمام المقاصة طبيعي، وبعض المباريات يجب على الفريق أن يحصد الثلاث نقاط دون النظر للأداء".

شيكابالا يهنئ سلة الزمالك للفوز بدوري السوبر
 

في سياق أخر هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  فريق سلة الزمالك بتتويجه بلقب دوري السوبر  على حساب الاتحاد السكندري .

ونشر شيكابالا عبر استوري حسابة بإنستجرام صورة لأبطال سلة الزمالك وعلق قائلا " مبروك با أبطال ".

وحصد فريق السلة لنادي الزمالك، لقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء امس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتيجة 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

الزمالك الأهلى

ترشيحاتنا

بعد تعذيب موظفة وقتلها.. زعيم المعارضة في تركيا يهاجم أردوغان من جديد

مش في مصر بس.. موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

كوبا أمريكا .. منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا بثلاثية في الشوط الأول

دعاء بعد الوضوء من 11 كلمة تفتح أبواب الجنة الثمانية

لا تشتري هاتف أندرويد الآن لهذا السبب

بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

رسمياَ.. كريم فؤاد يوقع للنادي الأهلي

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ