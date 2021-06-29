ضبط كتاب أثري مع راكب أوروبي حاول تهريبه عبر مطار القاهرة.. صور

ألقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع وحدة الآثار بالمطار، القبض على راكب أوربي من أصل مصري، بحوزته كتاب أثري.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب إحدى شركات الطيران الخاصة القادمة من موسكو مساء الجمعة الماضي؛ استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك احد الركاب الذي اندس وسط المجموعة السياحية، وأنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



وبتفتيش حقائبه بواسطة أحمد سيد عافية مدير الحركة بمبني الركاب رقم 2 وعبد الرحمن سيد إسماعيل ومحمد نسيم مأمورا الجمرك عثر معه علي 1900 أمبول خاص ببناء الأجسام، تم تحرير محضر ضبط جمركي ضده.

وأثناء التفتيش أيضا؛ وجد بحوزته كتاب قديم بعنوان "الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة" وعناوين أخرى.

وقام اسامة محمد دياب مدير الجمرك بالعرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة والذي ابلغ حمدي همام وكيل وزارة الاثار وهناء دهشور المدير العام، الذين شكلوا لجنة معاينة من الوحدة الأثرية بالمطار وانتهي تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، علي ان يعرض فيما بعد علي اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية والتي قام " همام " بتشكيلها بعضوية كل من طارق احمد طراد وغادة محمد الجوهري ومحمد فوزي السيد والذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته وان يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

أمر أسامة دياب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي الذي احال الراكب للنيابة المختصة.