مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم
يقدم لكم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 .
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر .. 3:10 ص
الشروق .. 4:55 ص
صلاة الظهر .. 11:58 ص
صلاة العصر .. 34: 3
صلاة المغرب .. 7:01 م
صلاة العشاء .. 8:33
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر .. 3:09 ص
الشروق .. 4:58 ص
صلاة الظهر .. 12:03
صلاة العصر .. 3:41
صلاة المغرب .. 7:08 م
صلاة العشاء .. 8:43 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر .. 3:04
الشروق .. 4:50 م
صلاة الظهر .. 11:54 م
صلاة العصر .. 3:31 م
صلاة المغرب .. 6:58 م
صلاة العشاء .. 8:32 م.
مواقيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 3:07 ص
الشروق 4:48 ص
صلاة الظهر 11:46
صلاة العصر 3:16 م
صلاة المغرب 6:44 م
صلاة العشاء 8:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 3:24
الشروق 5:00 ص
صلاة الظهر 11:52 ص
صلاة العصر 3:14
صلاة المغرب 6:44 م
صلاة العشاء 8:09