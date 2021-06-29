مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

يقدم لكم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر .. 3:10 ص

الشروق .. 4:55 ص

صلاة الظهر .. 11:58 ص

صلاة العصر .. 34: 3

صلاة المغرب .. 7:01 م

صلاة العشاء .. 8:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر .. 3:09 ص

الشروق .. 4:58 ص

صلاة الظهر .. 12:03

صلاة العصر .. 3:41

صلاة المغرب .. 7:08 م

صلاة العشاء .. 8:43 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر .. 3:04

الشروق .. 4:50 م

صلاة الظهر .. 11:54 م

صلاة العصر .. 3:31 م

صلاة المغرب .. 6:58 م

صلاة العشاء .. 8:32 م.



مواقيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 3:07 ص

الشروق 4:48 ص

صلاة الظهر 11:46

صلاة العصر 3:16 م

صلاة المغرب 6:44 م

صلاة العشاء 8:13 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان



صلاة الفجر 3:24

الشروق 5:00 ص

صلاة الظهر 11:52 ص

صلاة العصر 3:14

صلاة المغرب 6:44 م

صلاة العشاء 8:09