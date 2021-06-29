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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

صدى البلد

يقدم لكم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر .. 3:10  ص
الشروق .. 4:55 ص
صلاة الظهر .. 11:58 ص
صلاة العصر .. 34: 3
صلاة المغرب .. 7:01 م
 صلاة العشاء .. 8:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية         
صلاة الفجر .. 3:09 ص
الشروق .. 4:58  ص
صلاة الظهر .. 12:03
صلاة العصر .. 3:41
صلاة المغرب .. 7:08 م
صلاة العشاء .. 8:43 م
    
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر .. 3:04
الشروق .. 4:50 م
صلاة الظهر .. 11:54 م
صلاة العصر .. 3:31 م
صلاة المغرب .. 6:58 م
صلاة العشاء .. 8:32  م.         

مواقيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 3:07 ص
الشروق 4:48 ص
صلاة الظهر 11:46
صلاة  العصر 3:16 م
صلاة المغرب 6:44 م
صلاة العشاء 8:13 م.       

مواقيت الصلاة فى أسوان  

صلاة الفجر 3:24
الشروق 5:00 ص
صلاة الظهر 11:52 ص
صلاة العصر 3:14
صلاة المغرب 6:44 م
صلاة العشاء 8:09

صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء مواقيت الصلاة

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