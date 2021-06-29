وداعا فوضى إرهاب المواطنين بالكلاب والحيوانات الخطرة.. مشروع قانون جديد ينظم اقتنائهم وضوابط لحيازتهم.. ونواب: الظاهرة تمثل تعديا على الحريات وتحتاج لضوابط حازمة

مقدم مشروع قانون اقتناء الكلاب الحيوانات الخطرة لصدى البلد: الظاهرة تمثل تعدي على الحريات

محمد سلطان: ظاهرة الكلاب المفترسة خطيرة وتحتاج إلى شروط واجراءات تنظمها

نائب بالشيوخ: وضع قانون يضبط اقتناء الكلاب الخطيرة بالمجتمع ضروري

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من 60 عضوا، إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأشار مشروع القانون إن حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة مع استثناء المؤسسات البحثية العلمية، التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات- يتم بموجب الحصول على ترخيص.

أحمد السجيني: أزمة الكلاب الضالة بالشوارع أرقت الشارع المصري

وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم إحالة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.

وأضاف السجيني أن هذا القانون في غاية الأهمية، لذلك تم عمل جلسات دورية من قبل لجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة الكلاب والحيوانات الضالة والشرسة.

واكد السجيني في على أن أزمة الكلاب الضالة بالشوارع، من المشاكل التي أرقت الشارع المصري، وجاءت فكرة التشريع بعد ملاحظة انتشار هذه المشكلة وإلحاق الضرر بالعديد من المواطنين، وهذا غير مقبول خاصة واننا في صدد بناء دولة وجمهورية جديدة تستلزم منا الإنتباه لهذا الأمر.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصـاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشـكل خطورة على الصـحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.

واردف النائب احمد السجيني أن مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

محمد سلطان: اقتناء الحيوانات الخطرة تتعدى على حريات الغير

من جانبه قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار الحيوانات الخطرة تزايدت بشكل كبير الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن فكرة تربية هذه الحيوانات اقتصر تربيتها على فئة معينة قبل عدة سنوات، لكن الأن تناقلت الفكرة بشكل كبير، واصبح هناك عدد من الشباب يقوموا بتربيتها.

وأضاف النائب محمد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه لا يعترض على تربية الاشخاص أي نوع من الحيوانات، ولكن الإعتراض يكون عندما يتعدى على حريات المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة، تم رصد حالات كثيرة تأذت بشكل كبير بسبب إعتداء هذه الحيوانات عليها بالشوارع.

ولفت النائب محمد سلطان أهمية الحاجة لقانون ينظم اقتناء هذه الحيوانات الشرسة، موضحا أن الأمر وصل إلى أن هناك بعض الأشخاص من الممكن أن يقوموب بالعتاداء على أخرين بواسطة هذه الحيوانات الشرسة، وهؤلاء في حاجة لعقاب قوي، وهو ما شمله هذا القانون من فرض عقوبات وغرامات مالية تساهم في الحد من هذه الظاهرة المؤرقة للمجتمع.

أحمد البلشي: وجود ضوابط واجراءات حتزمة لحائزي الكلاب الخطرة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة انتشار الحيوانات المفترسة والكلاب الضالة بالشارع المصري، أمر غير مقبول على الإطلاق، وذلك نظرا لما تسببه هذه الحيوانات للمارة بالشارع من ضرر سواء نفسي أو جسدي، موضحا انه تم رصد عدد من هذه الحالات العام الماضي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الأدارة المحلية بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والشرسة، وفرض عقوبات رادعة على المستهترين والمخالفين للضوابط واللوائح، سيكون له دور في ردع هذه الظاهرة بشكل كبير.

ولفت النائب أحمد البلشي النظر إلى أن هناك تستخدم حيوانات خطيرة للاعتداء على أشخاص، وهذه ظاهرة رأيناها مؤخرا في مجتمعنا، منوها إلى أن القانون جاء بعقوبات رادعة على هذا الفعل بعقوبات تصل للمؤبد ولا تقل عن عشر سنوات حبس، وبالتالي قبل أن يفكر اي شخص في القيام بهذا الأمر

