جاريدو: الأهلي المرشح للتويج بدوري الأبطال على حساب كايزر تشيفز

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي أن المارد الأحمر هو المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل .

وأضاف جاريدو في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :

الأهلي أفضل فنياً من فريق كايزر تشيفز الذي يقبع في المركز الثامن بالدوري الجنوب إفريقي ، بينما الفريق الأحمر مستقر بشكل كبير هذا الموسم ، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، وأتوقع تتويج الفريق باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم .

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

ونعرض لكم تاريخ مواجهات الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا



في عام 1982 تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية وتوج بعد الفوز علي فريق اشانتي كوتوكو 4-3 بمجموع المباراتين

عام 1983 تأهل الأهلي للمباراة النهائية ولعب أمام اشانتي كوتوكو الغاني وخسر الأحمر اللقب بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين .

1987 لعب الأهلي المباراة النهائية أمام الهلال السوادني وتوج الأحمر باللقب بعد الفوز بنتيجة هدفين دون رد في مجموع المباراتين .

2001 تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال افريقيا ولعب أمام ماميلودي صن داونز وحقق اللقب بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين

2005 فريق الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي النجم الساحلي التونسي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين

2006 فريق الأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي منافسه الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1

2007 لعب النادي الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا امام النجم الساحلي وخسر الأحمر اللقب بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين

2008 خاض فريق الأهلي مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميرون وحقق الأحمر اللقب بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين

2012 توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين

2013 النادي الأهلي لعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا امام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وحقق الأحمر اللقب ببعد الفوز بنتيجة 3-1

2017 فريق الأهلي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بنتيجة 2-1

2018 فريق الأهلي خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا امام الترجي التونسي بخسارة 4-3 في جموع المباراتين

2019 النادي الأهلي حقق أهم لقب في دوري أبطال إفريقيا في تاريخه بعد الفوز علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.



موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

فريق كايزر تشيفز صعد الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراتي نصف النهائي .

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .