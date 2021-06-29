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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.. نصائح للحفاظ على قلبك خلال الصيف

قلبك
قلبك

يتشكي الكثير من الأشخاص من شددة ارتفاع درجة الحرارة خلال هذا الصيف، وفي هذا السياق، نقدم نصائح لحماية قلبك فى الصيف.

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فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على صحة القلب خلال فصل الصيف الحار.

 

اجعل جسدك رطبًا
 

وفقًا للدراسة ، فإن فقدان الماء من الجسم لا يضعف الأداء العقلي والجسدي فحسب ، بل يؤثر أيضًا على صحة القلب. يؤدي نقص الترطيب الحاد الناجم عن ممارسة الرياضة لفترات طويلة إلى اضطراب تنظيم ضغط الدم ، مما يقلل من وظائف خلايا القلب ويضعف وظيفة الأوعية الدموية مما يؤدي إلى مزيد من أمراض القلب.

تجنب التمارين الشديدة
 

وفقًا للدراسة ، فإن ممارسة التمارين الرياضية الشديدة في ظروف الحرارة تسبب مشاكل قلبية حادة. يحدث هذا بسبب زيادة الطلب على الأكسجين لممارسة الأعضاء والعضلات الحيوية. عندما يقوم شخص ما بتمرين قوي في الصيف ، فإن الحرارة الزائدة الموجودة تزيد من الحاجة إلى تدفق الدم في العضلات النشطة ، وبالتالي الطلب على الأكسجين. يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم والانقباض المفرط لعضلة القلب.
 

تجنب تناول الكافيين
 

وفقًا للدراسة ، يرتبط استهلاك الكافيين والقهوة المعتدلين أيضًا بزيادة مخاطر عدم انتظام ضربات القلب. يتميز بعدم انتظام ضربات القلب والتي يمكن أن تكون سريعة أو بطيئة. القهوة التي تحتوي على الكافيين لها تأثير سام على نبضات القلب وتؤدي إلى تفاقم حالة القلب.

تجنب الإنهاك الحراري
 

الإرهاق الحراري هو السبب الرئيسي للجفاف. عندما يواجه الناس الحرارة الشديدة ، يتبعهم العديد من الأعراض مثل تقلصات العضلات والغثيان وفقدان الكهارل من الجسم ومشاكل في التنفس. يجب تجنب ذلك للحفاظ على صحة القلب.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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