ضبط 5998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة عن ضبط (5998) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها "2133 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 208 مخالفات السير بدون تراخيص و27 مخالفة موقف عشوائي و46 مخالفة لشروط التراخيص".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.