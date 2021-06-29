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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه: الزمالك حصد لقب دوري السوبر رغم الظروف الصعبة للنادي

حسام المندوه
حسام المندوه

أبدى حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته البالغة بتتويج فريق كرة السلة بـ دوري السوبر عقب فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84 – 80 ،  مشيراً إلى أن الفريق الأبيض حصد اللقب رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

ووجه الشكر إلى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي على اهتمامه ومتابعته المستمرة للفريق .

وأضاف المندوه في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الزمالك قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري واستحق الانتصار بنتيجة اللقاء في النهاية، وأوجه إلى الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجوستي الذي يمتلك خبرات كبيرة ، بالإضافة إلى معاونه سمير جودة ، كما أتقدم بالشكر إلى الجمهور الأبيض الذي ساند الفريق في أحلك الظروف ، والتتويج بدوري السوبر اليوم إهداءً لهم .

الزمالك يتوج بـ دوري سوبر السلة رجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري
 

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

 

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتيجة 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

 

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

الزمالك دوري السوبر الاتحاد السكندري حسام المندوه دوري السلة

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