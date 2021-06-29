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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تشتري هاتف أندرويد الآن لهذا السبب

لا تشتري هاتف أندرويد
لا تشتري هاتف أندرويد الآن لهذا السبب

قد يكون من الحكمة لعشاق وراغبي شراء هواتف أندرويد الامتناع في الفترة الحالية عن شراء هاتف ذكي جديد، حيث نصحت عدد من التقارير راغبي شراء هواتف أندرويد الانتظار لبضعة أشهر قليلة حتى يتمكنوا من شراء الهاتف الذي يريدونه بأفضل الإمكانيات.

 

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، فإن شركة كوالكوم الأمريكية، قد أعلنت منذ ساعات قليلة، عن أفضل معالج رائد لهواتف الأندرويد وهو معالج Snapdragon 888 Plus الذي يتمتع بأداء وقدرات أعلى من المعالج الحالي.  

 

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ويعتبر المعالج الرائد المتوفر حاليا لهواتف آندرويد؛ هو معالج Snapdragon 888 ويعتبر أقل أداء وسرعة وأقل في أداء البطارية وتوفير الطاقة، وصدرت به معظم هواتف أندرويد الرائدة منذ بداية العام. 


ويتمثل دور المعالج في أنه أهم عنصر وأكثر مكون رئيسي يجب التركيز عليه عند شراء هاتف ذكي، حيث أنه يقوم بعملية تنظيم الطاقة والمسئول عن تحمل الهاتف لساعات طويلة أثناء التصفح وفتح التطبيقات والألعاب الثقيلة. 

 

مواصفات معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888 Plus 


وخلال الأشهر القليلة القادمة ستقوم شركات الهواتف الذكية بإطلاق هواتفها الأندرويد الرائدة بمعالج Snapdragon 888 Plus الأحدث و الأكثر سرعة والأكفأ في الأداء، حيث يتمتع بقلة الأخطاء والثغرات الموجودة فيه مقارنة بسابقه، كما يشهد تحسنا بنسببة 20 % .

 

ويتميز معالج Snapdragon 888 Plus من شركة كوالكوم الأمريكية بأن هواتف الأندرويد القادمة التي ستحصل عليه ستستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة الموجوة فيه جنبًا إلى جنب مع التصوير المحسن والاتصال الأفضل، كما أنه تم تعزيز الألعاب أيضًا إلى مستوى جديد حيث يرى المستخدمون استجابة فائقة مع رسومات HDR الغنية بالألوان. 


ويتوافق معالج Snapdragon 888 Plus مع أحدث سرعات بيانات لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G؛ مما يسمح بتحميل الأفلام أثناء المشاهدة بسرعات تزيد عن 300 ميجابايت في الثانية. 

والتزمت عدد من شركات الهواتف الذكية مثل “سامسونج وشاومي وموتورولا وهونر وأسوس” باستخدام المعالج في هواتفها القادمة.

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