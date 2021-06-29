عائشة بن أحمد تكشف عن أصعب مشاهدها في لعبة نيوتن

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كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد، عن أصعب مشاهدها في مسلسل لعبة نيوتن كما تحدثت عن المخرج تامر محسن .

وقالت عائشة بن أحمد :" تامر محسن من المخرجين المتميزين ، بيعرف يوجه الممثل كويس ، ومعندوش مشكلة يقعد يكلمني عن شخصية أمينة أكثر من مرة فهذة ميزة لديه".



وعن أعمالها قالت عائشة بن أحمد :" مينفعش نلغي اللي عملته قبل كدة من أعمال .. ولكن بالطبع توجد أعمال في مصر وتونس لست راضية عن أدائي فيها بشكل كامل ، ولكن في نفس الوقت قدمت أعمال مهمة ".

وعن أصعب مشاهدها في مسلسل لعبة نيوتن قالت :" أول مشاهد أمينة كانت صعبة للغاية لأن كان هناك غموضا كبيرا في شخصيتها ، و كل المشاعر كانت مكتومة وكان هناك تناقضا بين ما تشعر به وتفعله" .

تكريم عائشة بن أحمد في صدى البلد:



حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على موقع صدى البلد وذلك في ندوة لتكريمها عن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في رمضان الماضي .



وكشفت عائشة عن كواليس مشاركتها في المسلسل ؛ كما تحدثت عن المخرج تامر محسن وعن الفنانة مني ذكي .



نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت عائشة في الصورة بأطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما اثار اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.