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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش بتهمة سب ريهام سعيد

محكمة
محكمة

تنظر اليوم محكمة جنح بولاق الدكتور الدعوي المقامة من الإعلامية ريهام سعيد يتهم فيها مطرب المهرجات حسن شاكوش بالسب والقذف.

وذكرت الدعوي، أن المطرب حسن شاكوش قام ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم الإعلامية ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعه العائلات وقال فيها ومش هينفع أن أنا أحكي عنها أي حاجة «وذلك باسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شئ مخل يخفيه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد نشرت بوست على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ووضعت به صورة تواليت، وقالت إنها لم تقصد المطرب حسن شاكوش.

وقالت ريهام سعيد خلال فيديو لايف بثته مؤخرا «معرفش أصلا أن المطرب حسن شاكوش طلع فيديو يرد فيه عليا»، ومكنتش أقصده أصلًا.. كنت بقصد واحدة هتعرفوها بعدين وهي بالمناسبة ليست الفنانة ريم البارودي ولا زينة.

وأضافت ريهام سعيد: المطرب حسن شاكوش لم يخض في الأعراض زي ما الناس كاتبة في الكومنتات وإحنا في العشر الأواخر وكل واحد هيبقى معروف مين بيقول الحقيقة ومين مبيقولش.
 

حسن شاكوش ريهام سعيد أخبار المحاكمات قذف

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